Chi è Irene Fornaciari? Conosciamo meglio la figlia di Zucchero Irene Fornaciari è la figlia di Zucchero, cantautore italiano di grandissima fama: ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed anche altre informazioni su di lei

Zucchero è un grandissimo ed importante pilastro della musica italiana contemporanea: con una fama che lo precede, ha decisamente fatto la storia del cantautorato italiano. Non da meno, però, sembra essere sua figlia, Irene Fornaciari. Ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed anche altre informazioni su di lei e sulla sua sfera personale.

Chi è Irene Fornaciari: età, carriera e vita privata

Irene Fornaciari è la figlia di Zucchero, all’anagrafe Adelmo Fornaciari, e di Angela Figlié, il primo grande amore del cantante. Irene Fornaciari è nata il 24 dicembre del 1983 ed ha, attualmente, quasi 37 anni. La ragazza è originaria di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Fin da bambina si è subito capito quale fossero le sue passioni: la musica e l’arte.

La ragazza ha da subito dimostrato una certa attitudine a queste due attività, incoraggiata, ovviamente, dal padre, ma anche dalla madre. Proprio Zucchero l’ha spinta a tentare la carriera nel mondo della musica italiana, proprio come fece lui a suo tempo. Non a caso, il suo esordio nel mondo della musica è stato proprio una collaborazione con il padre: Karma, stai calma.

Dopo un po’ inizia la sua vera ascesa: nel 2006 proclama diverse date di concerti che la porteranno ad aprire concerti di artisti importanti della scena italiana, come Niccolò Fabi, finché non arriva il suo primo disco: Vertigini in fiore. Nel 2008 viene selezionata nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo, dove ha presentato il suo inedito Spiove il Sole. In un’altra edizione di Sanremo arriverà 16esima con il singolo Blu.

La ragazza è sempre stata molto riservata fino a quando, nel 2019, non è stata vittima di un simpatico gioco di nomi. Infatti, in quell’anno Massimo Boldi è uscito allo scoperto dichiarando la sua relazione con Irene Fornaciari, la sua compagna omonima della figlia di Zucchero. Tutti avevano già pensato che l’uomo fosse fidanzato con la figlia del cantante, la quale, per confutare qualsiasi dubbio, ha deciso di postare una foto con il suo fidanzato, rivelandolo.