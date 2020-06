Chi è Iris Law? Conosciamo meglio la figlia di Jude Law Sia come attore che come playboy, Jude Law è conosciuto in tutto il mondo; insieme a lui, anche sua figlia, Iris Law, gode di fama: ecco chi è la ragazza

Jude Law è uno tra i più amati e i più invidiati uomini del mondo: la sua carriera da attore è stata stupefacente, ma anche la sua bella presenza e i suoi occhi magnetici gli hanno portato tanta fortuna nella vita. Affianco a lui, sull’onda della fortuna, c’è anche sua figlia, Iris Law: ecco chi è, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla ragazza.

Chi è Iris Law: età, carriera e vita privata

Iris Law, come già detto in precedenza, è la figlia del bel Jude Law, ma non solo. Si tratta anche della figlia di un altro personaggio dello spettacolo: Sadie Frost, attrice britannica molto famosa. Dall’unione tra i due sono nati 3 figli, di cui Iris Law è la seconda: prima di lei Rafferty e dopo di lei Rudy. La ragazza è nata a Londra il 25 ottobre del 2000 ed ha, attualmente, 19 anni.

Nonostante la tenera età, Iris Law si è lanciata a capofitto nel mondo dello spettacolo e la sua carriera è davvero molto ben avviata. Dopo il divorzio dei genitori, nel 2003, Iris Law e i suoi fratelli Rafferty Law e Rudy Law si sono dovuti dividere tra Londra e Los Angeles. La bellezza è la determinazione, però, sono cose di famiglia: a tal proposito, Iris Law, a soli 15 anni, esordisce come modella, grazie anche alla madre che lavorava nel settore.

Da lì, la sua carriera da modella è stata tutto un crescendo: dalla capsule di pigiami a 15 anni, si arriva alle sfilate di Burberry e di tanti altri marchi famosi. Insomma, nonostante non abbia ancora nemmeno 20 anni, la ragazza ha saputo giocarsi benissimo la carta della prestanza fisica. Dal padre ha ripreso anche la passione per gli scandali: in moltissimi hanno visto il suo imprevisto all’interno di un locale, quando la ragazza è svenuta a causa di una pasticca di ecstasy. Per fortuna che la madre è intervenuta giusto in tempo.

Su Instagram Iris Law conta all’incirca 285 mila followers, in continuo aumento. Proprio da questo profilo, sappiamo come la ragazza abbia una relazione con Jyrrel Roberts, di 3 anni più grande di lei. In diverse foto sui social li vediamo insieme felice e sereni, in scatti molto intimi.