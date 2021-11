Senza alcuna ombra di dubbio, tutti conosciamo Jim Hutton per essere lo storico fidanzato di Freddie Mercury. I due hanno vissuto insieme per ben sei anni una bellissima storia d’amore. Tuttavia l’uomo è morto il giorno di Capodanno nell’anno 2010, precisamente tre giorni prima di compiere 61 anni. Conosciamo meglio insieme la sua storia.

Anche se nel celebre film “The Bohemian Rhapsody” Jim Hutton è stato designato come un cameriere, nella vita reale l’uomo era un parrucchiere. A descrivere in modo dettagliato la sua relazione con Freddie Mercury c’è un’autobiografia scritta da lui stesso la quale risale al 1994 ed è intitolata “Mercury and me”.

Jim Hutton ha vissuto insieme a Freddie Mercury gli ultimi anni di vita di quest’ultimo. Il celebre frontman dei Queen si spense il giorno 24 novembre 1991 a causa di una broncopolmonite indotta da HIV. Solo un giorno prima della sua morte era stata scoperta questa malattia sessualmente trasmissibile.

Al momento del decesso di Freddie Mercury, Jim Hutton era lì presente con egli. Lo storico fidanzato del cantante dei Queen venne a conoscenza di essere positivo anche lui all’AIDS nell’anno 1990. Tuttavia solo a distanza di un anno, l’uomo diffuse pubblicamente la triste notizia al suo fidanzato.

L’eredità di Freddie Mercury a Jim Hutton e Mary Austin

Per quanto riguarda l’eredità di Freddie Mercury, quest’ultimo decise di distribuirla in parte a Jim Hutton e in parte alla sua ex storica fidanzata. Al primo lasciò una somma tale di 500mila sterline e un terreno a Rutland ì Terrace, a Carlow in cui Hutton aveva poi costruito una casa. Tuttavia, la maggior parte del denaro è andata a Mary Austin.

Nonostante Jim Hutton e Freddie Mercury non erano mai convolati a nozze, entrambi indossavano un anello come simbolo del loro legame. Si tratta di una fede nuziale che il cantante indossava anche nel giorno della sua morte. Tuttavia, Freddie Mercury a sempre cercato di mantenere le distanze dal mondo della musica e quello della sua vita privata.