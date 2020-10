Se fosse nominato un personaggio che rappresenta, allo stesso tempo, un uomo d’affari, un attore e un politico, sicuramente verrebbe in mente Arnold Schwarzenegger. Ecco allora chi è sua figlia, Katherine Schwarzenegger, e tutte le informazioni su di lei.

Biografia di Katherine Schwarzenegger

Katherine Schwarzenegger è nata il 13 dicembre del 1989 a Los Angeles, in California, ed ha attualmente 31 anni. La ragazza è la prima di ben 5 figli del noto Arnold Schwarzenegger. Nata dalla relazione del padre con la sua prima ed unica moglie Maria Shriver, la donna ha acquisito nel tempo parecchia notorietà.

Sui social network, la donna ha più di 900 mila followers, ma questa è solo la punta dell’iceberg. Infatti, sappiamo che la sua notorietà deriva principalmente da tutto il suo lavoro all’interno del mondo dello spettacolo, ma anche grazie alla sua relazione sentimentale.

Carriera

La donna ha frequentato e si è laureata presso la University of Southern California, ma alla fine del suo percorso, arrivata nel 2012, la donna ha avuto un momento di blocco. Infatti, come lei stessa ha scritto nel suo secondo libro I Just Graduated … Now What? chiese consiglio a diversi personaggi per scegliere la sua strada.

Alla fine, tra tutte quelle analizzate, la donna conviene che la più consona alla sua persona fosse proprio la carriera di scrittrice. Precedentemente a questo volume, la figlia di Arnold Schwarzenegger scrisse anche un altro libro, intitolato Rock What You’ve Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who’s Been There and Back. Si tratta di una guida per donne che porta verso l’auto accettazione di se stesse sotto tutti i punti di vista.

Vita privata

La vita di Katherine Schwarzenegger è sempre stata molto esposta ai riflettori. Infatti, non solo per la fama di suo padre, ma anche per la famiglia della madre, i media sono sempre stati molto interessati a lei. Infatti, il nonno materno era il vicepresidente degli Stati Uniti Sargent Shriver, mentre la nonna materna era la sorella del presidente J. F. Kennedy, Eurice Shriver.

Inoltre, ci sono diverse informazioni anche sulla sua vita privata. Sappiamo che dal 2018 la sua vita ha iniziato a viaggiare insieme a quella dell’attore statunitense Chris Pratt, noto per i film di Guardiani della Galassia targati Marvel Studios. L’8 giugno del 2019, la coppia è convolata a nozze a Montecito, in California. Il 10 agosto del 2020 è nata, invece, la loro primogenita Layla Maria Pratt.