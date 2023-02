Gli Articolo 31 insieme a Fedez, grande amico di J-Ax, nella serata delle cover, la quarta del Festival di Sanremo 2023, hanno portato in scena un medley emozionante, con le canzoni più belle del duo. A un certo punto, però, il marito di Chiara Ferragni è sceso in platea ed è corso da una persona. Chi è la donna che Fedez ha baciato tra il pubblico? Questa la domanda che tanti si sono posti in diretta.

A Sanremo 2023 il grande ritorno degli Articolo 31 non è passato inosservato. Chi era ragazzo negli anni Novanta ricorda con affetto tanti brani che hanno fatto la storia del rap italiano. Nella serata delle cover, la scelta di esibirsi insieme a Fedez, grande amico della coppia.

Gli Articolo 31 sono arrivati vestiti da rapper di altri tempi, con tanto di logo sulla felpa. Mentre Fedez era elegantissimo: sembrava la loro guardia del corpo. Sul palco hanno dato vita insieme a uno show davvero indimenticabile, come tanti di questa serata di cover.

Dopo aver suonato la chitarra elettrica, sulle note delle canzoni più famose degli Articolo 31, Fedez, prima di urlare insieme a J-Ax un appello a Giorgia Meloni per legalizzarla, ecco che il rapper scende in platea e corre da una donna mora.

La donna si alza, sembra conoscerlo e lui la abbraccia e la bacia. Sembra un momento emozionante. Ma chi è quella donna? Perché Fedez è andato da lei? Tutti se lo chiedono, ma in pochissimi sanno la risposta. Questo è uno dei misteri di questa quarta serata del Festival della canzone italiana di Sanremo targato Amadeus.

Forse solo una spettatrice scelta a caso? O forse il rapper la conosceva e ha deciso di omaggiarla con un abbraccio in diretta tv a Sanremo? Il mistero si infittisce…..