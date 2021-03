Chi è Lia Grieco? Conosciamo meglio la fidanzata di Fulminacci

Lei attrice, lui cantautore in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Lia Grieco e di Filippo Uttinacci vero nome di Fulminacci, uno dei giovani più interessanti della nuova canzone d’autore italiana.

Fulminacci partecipa al Festival numero 71 con il brano Santa Marinella, e della sua “fulminante” storia artistica, ne avevamo già parlato prima del Festival, conosciamo dunque meglio Lia, che nonostante la giovane età si sta facendo largo nel mondo del cinema.

Lia Grieco, chi è?

Lia Nassì Grieco è una giovane attrice emergente ma con alle spalle già un curriculum di tutto rispetto alle spalle, che comprende cinema, teatro e persino danza.

27 anni, romana, Lia si è formata alla Scuola di recitazione del Teatro Elettra e a quella del Teatro dell’Opera e ha continuato la sua formazione presso l’Accademia Nazionale di Danza e la Melody Music School, la Scuola di recitazione La Scaletta e più recentemente presso la Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volontè.

Non si contano poi i seminari e i laboratori riguardanti la recitazione, la danza e il canto a cui ha preso parte. Insomma una vera artista che sa quanto è importante avere a supporto un bagaglio formativo adeguato.

Lia, la carriera

La carriera di Lia è iniziata prendendo parte a diverse opere teatrali, già nei primi anni 2000 in mezzo agli studi. Ricordiamo l’Amleto di Anita Arena nel 2004, Sei personaggi in cerca d’autore di Annamaria Saba e più recentemente, il Cyrano di Nicoletta Robello Bracciforti nel 2018 e One Day di Fabrizio Arcuri nel 2019.

In questi ultimi anni inoltre l’attrice ha preso parte a diversi cortometraggi come Gabbia d’Amore di Pietro Porporati, Calibro 38 di Giulia La Penna e La commedia è finita di Paolo Rossi.

In tv l’abbiamo invece vista nella serie Luna nera di Francesca Comencini e al cinema in L’ultimo piano di Marcello Caporiccio. Piccolo curiosità, ha recitato anche nel videoclip di uno dei brani più celebri del fidanzato, Tommaso.

Filippo su Lia

L’amore tra Filippo “Fulminacci” e Lia dura già da quattro anni e su di lei e la loro storia, il cantautore ha recentemente dichiarato: — “Stiamo cercando di farci strada, nel mondo della musica e della recitazione”.

E ancora: – “Lei diventerà famosa, ne sono sicuro” e riferendosi alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha aggiunto: – “Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia”.