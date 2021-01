Chi è Livia Giuggioli? Conosciamo meglio l’ex moglie di Colin Firth

Livia Giuggioli e l’attore Premio Oscar per Il discorso del re, Colin Firth, una bellissima storia d’amore che purtroppo è finita, ufficialmente nel dicembre del 2019, dopo ventidue anni di matrimonio.

Se di Colin si sa in pratica tutto o quasi, meno si conosce della Giuggioli, che fa anche lei parte del mondo del cinema, ma è di certo meno esposta mediaticamente rispetto al pluripremiato attore. Proviamo dunque a conoscerla meglio.

Livia Giuggioli, chi è?

Livia Giuggioli nasce a Roma, il 4 settembre del 1969. Produttrice e documentarista, ha al suo attivo diversi e interessanti lavori. Dopo gli studi all’Università La Sapienza di Roma, il suo primo lavoro prodotto è Giuseppe Tornatore: A Dream Dreamt in Sicily, diretto da Marc Evans.

Dal 1990 al 1995 ha poi lavorato al fianco del produttore Fernando Ghia, quando conobbe Firth durante le riprese in Colombia del film per la tv Nostromo.

Da quel momento i due diventano inseparabili. Appena due anni dopo infatti, convolano a nozze. Dalla loro unione nascono due figli: Luca e Matteo, rispettivamente nati nel 2001 e nel 2003.

Produttrice, regista e..

Nel 2006, insieme al marito, Livia ha fondato La Nana Productions, la casa di produzione con la quale ha girato il suo primo film: In Prison My Whole Life, uscito poi nel 2008.

Nel film di genere documentario, si cerca di far luce sul processo a carico di Mumia Abu Jamal, l’attivista politico, poi condannato a morte per aver ucciso un poliziotto nel 1981.

Insieme col fratello Nicola, Livia ha invece aperto a Londra un negozio ecologico ed etico, Eco Age, di cui è direttrice artistica e che ha ricevuto diversi riconoscimenti.

Perché è finita

Nel corso degli anni la coppia ha un periodo di crisi, e la Giuggioli intrattiene una breve relazione col giornalista Marco Brancaccia. Questo fatto è acclarato perché Firth dopo aver superato il momento di crisi denunciò proprio il giornalista, per stalking, nel 2018.

Le due parti poi si chiarirono e vennero a patti risolvendo la vicenda in maniera privata. Non sappiamo se questo sia stato il motivo scatenante della fine della storia o di quanto questa vicenda possa aver influito, fatto sta che l’annuncio della separazione risale al dicembre del 2019.