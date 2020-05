View this post on Instagram

Auguri di buon compleanno alla donna più importante della mia vita. Mi manchi come l’aria e non vedo l’ora di abbracciarti e sciusciurare (solo tu sai cosa significa) 😂😂😂😂 Non è il compleanno che sognavo per te. Non ci sarà una grande festa ma ti prometto che appena tutto sarà finito corro da te per festeggiare questo grande giorno. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Felice compleanno alla mia guerriera ❤️ Ti amoooooooooooooooooooo ❤️❤️❤️