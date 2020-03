Chi è Luca Argentero Chi è Luca Argentero, l'attore italiano, ex concorrente del Grande Fratello 2003: ecco tutto quello che dovete sapere sul suo conto

Chi è Luca Argentero? Il bellissimo attore è nato a Torino ma attualmente sembra aver spostato al sua residenza a Milano, insieme alla compagna Cristina Marino. Per chi non lo conoscesse, Luca Argentero è uno dei più promettenti attori italiani. Conosciamolo meglio e scopriamo insieme chi è, cosa fa, la sua biografia, la vita privata e che percorso ha fatto per diventare quello che è oggi.

Luca Argentero è nato nel segno dell’Ariete, il 12 aprile 1978, a Torino. Un anno dopo aver partecipato al Grande Fratello 2003, il bel torinese ha concluso i suoi studi e si è laureato in Economia e Commercio. Poi, ha deciso di provare ad entrare nel mondo del teatro e del cinema. Il suo debutto nel mondo del cinema è stato nel 2006 ma la sua strada, da allora, è stata sempre in salita. Ha avuto ruoli importanti al cinema ma anche in tv.

L’ultimo, in ordine temporale, nella nuova serie televisiva di Rai Uno, Doc-Nelle tue mani, in onda il giovedì al posto di “Don Matteo”.

Biografia di Luca Argentero

Come avevamo accennato poco prima, Luca Argentero si è fatto conoscere al grande pubblico, per la prima volta, nella casa del Grande Fratello 2003. Nella casa ebbe una breve relazione con Marianella Bargilli. Vinse solo il terzo posto nel reality ma il pubblico sembrava apprezzarlo molto. Questo lo ha spinto a tentare di entrare nel mondo dello spettacolo. E ci è riuscito. Nel 2006 le porte del cinema gli si sono ufficialmente aperte. Nel 2007 ha interpretato il ruolo di Mattia Cavedoni nel film “Lezioni di cioccolato”.

Ma il film se lo ha definitamente consacrato è stato, probabilmente, “Saturno contro” di Ferzan Özpetek che gli ha anche portato una candidatura al premio cinematografico più importante in Italia: i David di Donatello. Oltre a questo capolavoro. Abbiamo ammirato Luca Argentero anche al teatro, in Shakespeare in Love nel 2011. L’attore torinese ha una personalità poliedrica e non si è fatto mancare nulla. Ha lavorato anche come doppiatore, come conduttore televisivo a Le Iene e Sky Cine News, come produttore di Pericolo verticale per Rai Due e come giudice ad Amici di Maria De Filippi.

In tv ha partecipato alla serie Sirene prodotta dalla Rai, alla fiction Carabinieri, andata in onda su Canale 5 e alla miniserie televisiva Ragion di Stato, dove ha vestito i panni del capitano di fregata Andrea Rosso.

E non finisce qui. Abbiamo visto Luca Argentero anche in alcuni videoclip, come Passione di Neffa, regia di Maria Sole Tognazzi.

Vita privata

Bello e affascinante, Luca Argentero ha fatto innamorare tantissime donne. Il suo fisico statuario aiuta sicuramente molto: l’attore è alto 185 centimetri e pesa circa 75 chili. Il suo cuore, però, in questo momento batte per la sua compagna Cristina Marino, con la quale convive a Milano e che gli darà ben presto un erede. Luca Argentero e Cristina Marino aspettano, infatti, un bambino.

Prima di conoscere Cristina Marino, però, Luca Argentero è stato sposato con Myriam Catania. I due hanno unito le loro vite nel 2009, dopo 5 anni di fidanzamento, ma la loro relazione è finita nel 2016. Parlando della loro separazione, l’attore aveva raccontato in un’intervista concessa a IoDonna:

“Stiamo affrontando un percorso di separazione ormai da mesi, ma con grandissimo amore e rispetto reciproco. Le persone con cui possiamo essere visti o fotografati non sono le cause del nostro esserci lasciati – è trascorso tanto tempo: fanno parte del normale percorso di vita di due ragazzi di 38 e 36 anni… Ci diciamo tutto: né io né lei abbiamo scoperto qualcosa dai giornali”.

10 curiosità su Luca Argentero

Luca Argentero ha tantissimi fan ma non tutti lo conoscono bene. Molto seguito anche sui social, il bellissimo attore ha conquistato il cuore di molte persone, di tutte le età. Ci sono, però, alcune curiosità su di lui, meno note ai suoi followers:

Ha lavorato come barman in discoteca. È un ex tennista a livello agonistico, pratica nuoto, yoga, segue molto il rugby, tifa Juventus e ha una passione per gli sci. Nel 2011, il ruolo di uno sportivo gli è costato molto caro: l’attore si è fratturato 2 costole sul set di Tiberio Mitri. Ha una cagnolina, Leila, che lo segue dappertutto. Ha una cugina famosa: la showgirl e letterina di Passaparola Alessia Ventura; è stata lei a proporlo come concorrente ai casting del Grande Fratello 2003. Ama anche fare escursioni in montagna e ha un casale, situato in Umbria: Città della Pieve. Ama le cose semplice, lo ha dichiarato in un’intervista a IoDonna: “Amo le cose semplici: le gioie che mi dà il mio orto, una passeggiata in montagna (vengo da una famiglia di alpinisti), il tennis”. Ha conosciuto Cristina Marino, 13 anni più giovane di lui, sul set di Vacanze ai Caraibi. Il suo difetto più grande è l’ira (è lui a dirlo) e lo sanno bene alcuni paparazzi. Ha uno strano rapporto con il tradimento. Quando gli è stato chiesto cosa farebbe se la compagna lo tradisse, ha affermato, ambiguamente che è “meglio non sapere” aggiungendo che perdonerebbe uno “scivolone” alla moglie.