Chi è Luca Di Tolla? Conosciamo meglio il compagno di Fabiola Sciabbarrasi

Luca Di Tolla, ex Grande Fratello è da un anno il nuovo amore di Fabiola Sciabbarrasi, vedova di Pino Daniele

Vi ricordate di Luca Di Tolla, concorrente di una vecchia edizione del Grande Fratello? Da un anno a questa parte è diventato il compagno di Fabiola Sciabbarrasi, l’ex moglie del compianto Pino Daniele. Conosciamolo meglio.

Luca Di Tolla

Luca Di Tolla è nato ad Eboli, il 16 febbraio del 1977 e diventa conosciuto al grande pubblico nel 2012, prendendo parte alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Luca arriva fino alla tredicesima puntata, mentre a vincere quell’edizione sarà Sabrina Mbarek.

Luca diventa popolare grazie alla Gialappa’s Band che gli dedica diversi servizi dal tono ironico durante la sua permanenza nella casa e grazie anche alla storia d’amore con la concorrente Enrica Saraniti.

Il Nutrizionista dei Vip

Ai tempi del Grande Fratello, Luca svolgeva la professione di Informatore Scientifico, è laureato infatti in Scienze Biologiche. Nel corso degli anni, ha preso una seconda laurea in Alimentazione e Nutrizione Umana e si è specializzato in ambito sportivo con un Master.

Tra gli atleti con cui Luca ha lavorato, Filippo Magnini, Luca Dotto e anche l’ex nuotatore Raul Bova, che ha coinvolto Di Tolla per la fase di produzione di un film sul nuoto italiano, in qualità di consulente. Di Tolla inoltre ha partecipato a una trasmissione televisiva su Tv Sat 2000 come esperto di alimentazione.

Fabiola

Fabiola e Pino Daniele si conoscono nel 1992, a casa di Massimo Troisi. Ai tempi la Sciabbarrasi lavorava come modella. L’amore con il cantautore napoletano dura 22 anni e porta alla nascita di tre figli: Sara, Sofia e Francesco.

La coppia si separa nel 2014, quando Daniele perde la testa per un’altra donna, Amanda Bonini. Nel 2019 Fabiola ha dato alle stampe il libro Resta l’amore intorno, dove racconta la sua storia d’amore con Pino Daniele. Oggi la Sciabbarrasi oltre ad aver ritrovato l’amore con Luca, lavora come consulente per produzioni televisive.