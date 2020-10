Non si capisce bene il motivo, ma Selvaggia Roma ha mentito. L’influencer, nonché ex volto di Temptation Island, sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello VIP lunedì scorso.

La donna è risultata positiva al COVID-19, per questo Alfonso Signorini ha bloccato i nuovi ingressi. Tuttavia, la donna in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Adnkronos aveva dichiarato di non essere positiva al virus.

Solo oggi, dopo che anche Giulia Salemi e Stefano Bettarini, gli altri due concorrenti che sarebbero dovuti entrare nella casa hanno smentito la positività, la donna ha rotto il silenzio.

Sui social, Selvaggia Roma, ha deciso di vuotare il sacco e dire la verità ai fan. Ma ancora non è chiaro perché abbia dovuto dire una bugia così importante.

È arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza. Sono io che sono positiva al Covid. Pur avendo una carica virale molto bassa. Volevo scusarmi con la giornalista dell’Adnkronos, presa dallo spavento e alla sprovvista ho negato di avere il Covid. Non sono stata a contatto con gli altri concorrenti. Vi ringrazio per i messaggi, sto benissimo. Volevo anche dirvi che la mia entrata al Grande Fratello è stata rinviata ma non annullata, ovviamente tampone permettendo.

Selvaggia Roma ha messo in cattiva luce la veridicità della produzione del Grande Fratello VIP, anche perché dopo la smentita il pubblico si è inferocito con gli autori di Mediaset.

Alfonso Signorini perdonerà la bravata di una delle future inquiline della casa? Al momento non si è ancora espresso, ma nella puntata di venerdì potrebbero succederne delle belle!