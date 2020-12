Chi è Luca Favilla? Conosciamo meglio l’ex fidanzato di Lidia Schillaci

Luca Favilla e Lidia Schillaci si sono lasciati. Una storia importante, quella tra il ballerino e la cantante, che non ha retto al lockdown.

A dichiarare la fine dell’amore, è stata Lidia in un paio di interviste dopo la vittoria a Tale e Quale Show. Conosciamo meglio Luca.

Luca Favilla

Luca Favilla è nato a Roma il 22 aprile del 1995. Inizia a studiare danza da piccolissimo, quando ha appena nove anni. Dieci anni dopo, a diciannove anni, assieme alla sua compagna di ballo Benedetta Orlandini entra nel cast di Ballando con le Stelle.

In questi anni Luca si prende molte soddisfazioni, partecipando alla gara prima con la modella Cristina Ich e poi con Manuela Arcuri, ma soprattutto perché conosce e si innamora di Lidia che fa parte anche lei del programma in qualità di vocalist.

Lidia e Luca

Parlando della loro relazione Lidia Schillaci si era così espressa in un’intervista: “Siamo entrambi molto timidi, l’amore a volte può rendere impulsivi, non abbiamo detto nulla in quanto siamo molto riservati e ci teniamo alla nostra privacy”.

E ancora “Ci siamo conosciuti a Ballando con le Stelle, lui era in gara come ballerino e io cantavo. Era molto attratto dalla mia voce ed è stato intraprendente con me, non ho molto da dire, visto che oltre ad essere timidi siamo una coppia semplice molto legata ai veri valori della vita”.

I motivi dell’addio

La coppia, come accennavamo all’inizio dell’articolo, non ha retto a questo periodo difficile, fatto di rinunce e distanze. Queste le parole di Lidia rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Dopo due anni e mezzo, il Coronavirus ci ha fatto capire che non era il caso di continuare, la lontananza ci ha messo alla prova, ci siamo guardati dentro e ci siamo resi conto che non eravamo fatti per stare insieme. Lo abbiamo deciso insieme, senza drammi. Ora sono innamorata solo della musica”.