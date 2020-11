Nel salotto di Verissimo dell’amatissima Silvia Toffanin escono sempre le confessioni più toccanti. Questa volta è il turno di Manuela Arcuri che, oltre a parlare della sua vita, non ha chiuso un occhio sul coming out di Gabriel Garko.

Forse in pochi si ricorderanno che i due, ormai moltissimo tempo fa, sono stati insieme. Hanno avuto una storia piuttosto seria in cui la stessa attrice era completamente coinvolta sentimentalmente.

Questo fa sorgere dei dubbi in quanto, dopo il suo coming out, Gabriel Garko ha ammesso di non aver mai avuto fidanzate vere. Tutte sarebbero state frutto di una copertura mediatica. E quindi tra loro c’era anche Manuela Arcuri? L’attrice ne ha parlato spiegando.

Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo.

Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera.

Manuela Arcuri sapeva di Gabriel Garko?

A distanza di anni è ormai impossibile non domandarsi se l’attore avesse confessato il suo orientamento alla donna. Ma pare proprio che l’Arcuri non sapesse proprio nulla:

Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dubbi, ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale. Immagino quanto abbia sofferto, nascondersi sempre non dev’essere stato facile e mi dispiace tantissimo.

I due sono in buoni rapporti seppure non si siano mai sentiti troppo. Il legame tra i due è anche un po’ mutato

Non ci sentiamo da un po’ di tempo, l’ho cercato durante il lockdown ma non sono riuscita a parlagli. Forse perché già stava cominciando a pensare di dire la sua verità e si sentiva un po’ in difetto nei miei confronti.

Ma anche lei era nell’area Film

Difficile credere a tutta la sua versione, anche perché la donna ha fatto parte della stessa agenzia di Garko e lo racconta così:

Mi dispiacerebbe se mi avesse preso in giro per apparire quello che non era, ma sono passati tanti anni. È stato il mio collega più fedele. Abbiamo lavorato tantissimo insieme e per me non è cambiato niente. Tornerei a recitare con lui con una verità in più.