Il 27 Marzo non sarà mai un giorno qualunque per me. Uscito dal liceo ho iniziato un percorso accademico che ho pensato prima di cambiare e poi di non portare a termine. A metà degli studi ho seguito il cuore e ho cambiato città, ho lasciato tutto quello che conoscevo per qualcosa che non sapevo dove mi avrebbe portato. Senza più il lavoro che avevo lasciato, le tasse universitarie sono diventate ancor più ingenti e ho meditato di congelare la carriera universitaria prima e di ritirarmi poi. Mi è sempre piaciuto studiare, per la verità sono sempre stato uno di quelli che studiava poco ed otteneva sempre volti molto alti, lasciare tutto per me significava arrendermi e forse per questo non l’ho fatto. Poi però ho capito che più che per me, mi sarei dovuto laureare per chi avrei deluso non facendolo, la mia famiglia, la mia fidanzata e la mia nonna. Pensare di non averla con me quel giorno è stata la mia marcia in più, non potevo metterci troppo tempo, già il nonno non c’era più…e invece non solo c’era, ma due giorni fa ha compiuto 88 cazzutissimi anni, da sola in quarantena nella sua casetta. I miei amici sapevano cosa significasse per me ed erano tutti li a fare il tifo, in senso letterale (lo capirete ascoltando il video della proclamazione). Ho tantissimi ricordi di un solo giorno, uno più bello dell’altro, tranne la sera, quella è forse l’unica serata della mia vita di cui ho più punti bui che di luce. Il 27 Marzo non sarà mai un giorno qualunque per me, il 27 Marzo sarà sempre uno dei giorni più belli della mia vita.