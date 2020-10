Flavio Briatore è uno degli imprenditori più famosi in Italia: ecco chi è la sua ex moglie, Marcy Schlobohm, e quello che si sa su di lei

Se si parla del mondo dell’imprenditoria in Italia e se si parla di un personaggio famoso in questo ambiente, sicuramente a molti verrà in mente Flavio Briatore. Ecco allora chi è la sua ex moglie, Marcy Schlobohm, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Biografia di Marcy Schlobohm

Foto presa dalla rivista OGGI

Marcy Schlobohm è nata nel 1964 ed ha, attualmente, 56 anni. La sua persona è di fatto quasi completamente sconosciuta a livello di informazioni pubbliche. Infatti, la donna è sempre stata molto in disparte, considerando anche la sua precedente relazione con il famoso Flavio Briatore. La coppia, infatti, è stata sposata per diverso tempo.

Su questo matrimonio si è sempre espressa solo e soltanto lei, mentre l’imprenditore non ha mai voluto dare la sua opinione precisa per quanto riguarda questa relazione. In questo contesto, quello che si sa sulla donna fa parte prettamente della sua unione con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci.

L’incontro tra Marcy Schlobohm e Flavio Briatore

Foto presa dalla rivista OGGI

A raccontare il momento in cui per la prima volta si sono conosciuti ci ha pensato la bella Marcy Schlobohm. La donna, in un’intervista, dice che lei ha conosciuto l’imprenditore a Milano, precisamente al Nepentha. A combinare l’incontro è stato Gigi Perez, il quale è andato da una ragazza allora poco più che 18enne per portarla a conoscere Flavio Briatore.

Stando a quanto riportato dalla donna, questo primo incontro tra i due fu sostanzialmente magico. Si innamorarono e iniziarono a frequentarsi. Sta di fatto, però, che dalla bocca dell’uomo non è uscito assolutamente nulla a riguardo.

Il matrimonio

Via:

24h newss

L’incontro, datato 1980, precedette di 3 anni la data delle nozze. Infatti, i due ragazzi si sposarono esattamente il 26 agosto 1983. Il matrimonio fu celebrato in una bellissima spiaggia con lo sfondo delle acque dei Caraibi. Insomma, una storia da favola. Di questo evento, Flavio Briatore ha sempre detto solo e soltanto una cosa: non era ufficiale.

Divorzio

Nonostante sembrasse andare tutto a gonfie vele, l’unione trai due durò solamente 6 anni. Infatti, la coppia si separò definitivamente il 17 novembre del 1987. Non ci fu una lite e una qualche discussione accesa. Semplicemente entrambi si accorsero di non amarsi più e così decisero di concludere le nozze.