Chi è Margareth Madè? Conosciamo meglio la moglie di Giuseppe Zeno

Margareth Madè e Giuseppe Zeno, il co-protagonista di Mina, Settembre, (insieme a Serena Rossi) la nuova fiction di Rai 1 che ha debuttato alla grande, con quasi sei milioni di telespettatori, sono sposati dal 2016.

Una storia d’amore che ha dato alla luce anche due figlie, Angelica e Beatrice. Conosciamo meglio Margareth, anche lei, attrice, come il marito.

Margareth Madè, chi è?

Margareth Tamara Maccarrone, in arte Margareth Madé, nasce a Paternò, in Sicilia, il 22 giugno del 1982. Inizia giovanissima la carriera di modella, tra concorsi e sfilate e diventando testimonial per diversi brand.

Ma questo a Margareth non basta, il mondo della moda le sta stretto e così inizia a studiare recitazione e dizione e nel 2008, corona il suo sogno, esordendo in grande stile nel film Baaria, del Premio Oscar, Giuseppe Tornatore.

Cinema e Tv

Dopo Baaria, Margareth recita nella mini serie televisiva La mia casa è piena di specchi, di Vittori Sindoni, del 2010 mentre al cinema, l’anno dopo, la troviamo in Una donna per la vita, di Maurizio Casagrande. Nel 2012, posa per il prestigioso Calendario Pirelli.

Sempre nel 2012, torna in tv per Sergio Martino, ne Il paese delle piccole piogge, l’anno dopo è nella fiction Buio di Nicolaj Pennestri e recita anche in un episodio del Commissario Montalbano. Nel 2014 è nel cast di in E fuori nevica di Vincenzo Salemme.

Gli ultimi film a cui ha preso parte sono Andròn – The Black Labyrinth di Francesco Cinquemani e Il velo di Maya di Elisabetta Rocchetti. Nel 2016, inoltre, Margareth è stato una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, dove in coppia con Samuel Peron, viene eliminata alla sesta puntata.

Margareth e Giuseppe

Margareth e Giuseppe Zeno, stanno insieme ufficialmente dal 2015. Si sono sposati un anno dopo, il venti agosto del 2016, nella splendida Ortigia, in provincia di Siracusa.

Dal loro amore sono nate due bellissime bambine: Angelica, nel 2017, un anno dopo il matrimonio, e Beatrice, a settembre dello scorso anno.