Maria Chiara Giannetta sarà la co-conduttrice di Amadeus durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2022.

Un’attrice bellissima che il pubblico ha avuto modo di conoscere ed amare grazie alla sua interpretazione della protagonista nella serie Blanca.

Aveva svelato di essere molto in ansia per le scale del palco dell’Ariston, ma alla fine è riuscita a raggiungere il conduttore senza cadere sui tacchi!

È arrivata davanti al pubblico italiano con il sorriso sul volto, pronta a farsi applaudire ed accogliere calorosamente.

Maria Chiara Giannetta ha voluto anche raccontare della telefonata di Amadeus e di cosa ha fatto quando ha scoperto di essere una delle cinque co-conduttrici del programma.

Dopo lo squillo del telefono, l’attrice risponde. È Amadeus, si conoscono già. “Ti ricordi, come va, come non va” e poi la notizia bomba: “Ti volevo chiedere, se ti fa piacere, di essere con me sul palco di Sanremo”. Silenzio, la Giannetta si blocca e poi esordisce con un “Ci penso” e riattacca. “Ma come ci penso? Ma cosa ho fatto? È Sanremo”. E allora l’attrice, tornata lucida, riprende subito il telefono e richiama Amadeus. “Scusa Amadeus, ci penso è solo un modo di dire. Significa si, certo che ci vengo a Sanremo”.

Una storiella che ha fatto sorridere il pubblico italiano.

Chi è Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta è nata a Foggia il 20 maggio del 1992. Dopo l’Università, ha studiato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Ha iniziato recitando a teatro e poi per alcuni spot.

La prima occasione arriva nel 2019, con una parte nel film Bentornato Presidente, accanto a Claudio Bisio.

Nel 2021, prende parte alla commedia Buongiorno Mamma insieme a Raul Bova.

Ma il vero successo arriva con l’interpretazione di Anna Olivieri nella serie Don Matteo e di Blanca Ferrando nella serie Blanca.

Maria Chiara Giannetta accompagnerà Amadeus per tutta la quarta serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2022.