Chi è Marina Grande? Conosciamo meglio l’ex moglie di Claudio Amendola Sapete chi è Marina Grande? Scopriamo qualche dettaglio in più sull'ex moglie di Claudio Amendola, da lei ha avuto due figlie

Marina Grande è un’attrice e doppiatrice italiana. È stata la prima moglie del grande attore italiano Claudio Amendola. Il loro matrimonio è durato ben 14 anni, dalla loro unione sono nate due splendide figlie: Alessia e Giulia. I due ex coniugi, sono stati legati da un sentimento forte, quando sono colvolati a nozze erano entrambi giovanissimi; lei aveva 17 anni, lui appena 20 anni.

Marina Grande, chi è l’ex moglie di Claudio Amendola

Marina Grande è stata legata sentimentalmente a Claudio Amendola dal 1983 al 1993. Marina è una donna molto riservata, infatti non si hanno grandi informazioni sulla sua vita privata. I due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti. Di recente Claudio Amendola in un’intervista ha parlato proprio del suo primo matrimonio, quello con Marina Grande: “E’ stato bello essere papà così giovane perché loro hanno avuto la fortuna di avere una mamma che, nonostante fosse diciassettenne all’epoca, era già pronta per esserlo”.

La figlia più giovane di Marina Grande, ovvero Alessia, come sua mamma è una doppiatrice e nel 2010 è diventata mamma. Claudio è diventato nonno alla giovane età di 47 anni. Giulia, invece, di professione fa l’artigiana. Alessia, la primogenita di Marina Grande e Claudio Amendola, è nata il 27 febbraio del 1984. Giulia che ad oggi ha 31 anni è nata nel 1989.

Claudio Amendola, la sua storia d’amore con Francesca Neri

Claudio Amendola ad oggi è sposato con Francesca Neri, nota attrice italiana. La coppia e convolata a nozze nel 2010. Dalla loro unione è nato Rocco Amendola (terzo figlio di Cladio Amendola) che poche settimane fa ha compiuto 21 anni. Claudio Amendola, figlio d’arte di Ferruccio Amendola, è uno degli attori italiani più amati del momento.