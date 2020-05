Chi è Marzia Gregoraci? Conosciamo meglio la sorella di Elisabetta Gregoraci Marzia Gregoraci è la sorella di Elisabetta Gregoraci, volto molto noto nel panorama nazionale: ecco chi è la donna, cosa fa nella vita e qualche informazione personale

Elisabetta Gregoraci è un volto molto noto e conosciuto nel panorama del mondo dello spettacolo nazionale. Ecco perché, come spesso accade, moltissimi si domandano chi sia Marzia Gregoraci, sua sorella. Ecco allora chi è la donna ed anche quale informazione sulla sua vita privata e non.

Chi è Marzia Gregoraci: età e vita privata

Marzia Gregoraci è la sorella minore di Elisabetta Gregoraci, con la quale ha un rapporto bellissimo. La ragazza è nata nel 1982, ha 38 anni, e, a differenza della sorella maggiore, non ha abbandonato la sua terra di origine e, tutt’ora, vive a Soverato, in Calabria, mentre la sorella vive a Montecarlo.

Le due sorelle sono molto legate, tra di loro, viste e considerate anche le loro esperienze passate, abbastanza traumatiche. Ultima tra tutte la morte della madre, che le ha portate ad unirsi sempre di più e a sorreggersi a vicenda. Il loro rapporto così stretto è sottolineato anche dal fatto che Elisabetta Gregoraci è anche la madrina di battesimo della seconda figlia della sorella, Ginevra, nata nel 2016. Le è la seconda di due figli di Marzia Gregoraci, il primo è Gabriel. Entrambi sono nati dal matrimonio con Antonio Scaramuzzino. Altro fattore che le ha unite moltissimo è la nascita del figlio della showgirl, Nathan Falco Briatore, nato dall’amore con l’imprenditore Flavio Briatore.

A differenza della sorella, vulcanica ed energica, Marzia Gregoraci ha sempre preferito essere lontana dai riflettori e mantenere intorno a lei e alla sua famiglia molta riservatezza. Le due sorelle Gregoraci, come è noto al pubblico, per quanto riguarda la più famosa delle due, sono molto religiose. Insieme, infatti, hanno fatto un viaggio a Medjugorje e così scrive la sorella minore: “E anche questa bellissima esperienza l’abbiamo vissuta insieme. Sì, proprio così, perché quando c’è qualcosa di forte siamo abituate ad essere in due…Io e te. E questa esperienza è stata tra le più forti”.

Raccontando, per sottolineare anche la loro diversità, la sorella di Elisabetta Gregoraci così la descrive, parlando della loro vita insieme: “Da ragazzina era un tornado, la sua stanza era perennemente nel caos. Ma lei, non mi sono mai spiegata come, in quella baraonda trovava tutto”. Nonostante siano fisicamente molto simili, le due sorelle hanno un carattere completamente antitetico.