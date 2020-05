Chi è Mattia Baggio? Conosciamo meglio il figlio di Roberto Baggio Mattia Baggio è il figlio di uno dei calciatori che ha fatto la storia del calcio italiano, Roberto Baggio: ecco chi è il ragazzo ed altre notizie sulla sua vita

Roberto Baggio è una leggenda del calcio nostrano: ha giocato per anni, dando sempre dimostrazione della sua bravura e del suo talento in campo. Questo gli ha portato notevole fama e popolarità, che sono inevitabilmente ricadute sulla sua famiglia. Ecco allora chi è il figlio dell’ex calciatore, Mattia Baggio, la sua carriera ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Mattia Baggio: età, carriera e vita privata

Mattia Baggio è il figlio del noto calciatore Roberto Baggio, ma anche di Andreina Fabbi, sua moglie. Il ragazzo è nato nel 1994 ed ha, attualmente, 26 anni. Non è l’unico figlio del calciatore, ma ha altri e due fratelli: Valentina Baggio e Leonardo Baggio. Il ragazzo, nonostante lo sport sempre in casa, non ha affatto preso la strada del padre, neanche lontanamente.

Il ragazzo ha frequentato e si è diplomato presso l’ITG Istituto Cardinal Cesare Baronio di Vicenza, nella quale è nato ed è cresciuto. Tutt’ora il giovane vive a Vicenza, insieme anche al resto della sua famiglia. Come si può ampiamente notare dai suoi profili social, Mattia Baggio è un grandissimo appassionato ed esperto di cucina. Su Instagram si definisce “Chef per divertimento e per gli amici“, ma le foto dei suoi piatti parlano da sole.

Infatti, il ragazzo è davvero molto portato in questo genere di attività e, da come si mostrano le sue creazioni, i risultati dovrebbero essere davvero ottimi. Oltre a questo, vediamo anche che, come sua sorella Valentina Baggio, il ragazzo è davvero un grande appassionato di viaggi ed attività in giro per il mondo: lo vediamo spessissimo ritratto in diverse parti del pianeta, come Ibiza oppure Bali.

Inoltre, sappiamo anche che è un grandissimo appassionato di animali e, in particolare, ha un cagnolino al quale è davvero tanto affezionato. Si tratta del suo volpino Vanni, al quale è davvero tanto legato e con il quale condivide davvero molte foto sul suo profilo. In conclusione, non è da sottovalutare il grande amore che il ragazzo nutre per la sua famiglia, ma soprattutto la grande stima che ha nei confronti del padre, che viene spesso ritratto nei suoi post.