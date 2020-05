Chi è Mattia Ferrari? L’uomo che è sempre nelle storie di Belen Rodriguez Lo vediamo sempre insieme alla bellissima showgirl argentina, ma chi è Mattia Ferrari? Il ragazzo è giovanissimo, ma ha già una strepitosa carriera alle spalle

L’abbiamo conosciuto grazie a Belen Rodriguez, in questi giorni infatti i due hanno trascorso moltissimo tempo insieme e la showgirl argentina ha postato molte foto nelle sue Instagram Stories, ma chi è Mattia Ferrari?

Il ragazzo è nato a Venezia nel 1992, e alle spalle ha già una ricca carriera nell’ambito del digital marketing e nel settore della comunicazione. Nel 2014 ha aperto una agenzia che in poco tempo si è affermata nel settore, la Arnold Creative Communications.

Il ragazzo è un art director e ha iniziato la sua brillante carriera già a 16 anni, si è trasferito in America, prima a Los Angeles e poi a New York. A raccontare la sua carriera è il giovane in persona che spiega:

“Le mie idee hanno diverse ‘madri’: alcune provengono dalla musica, altre da un oggetto, altre da un momento preciso, che può essere qualunque, anche la visione di una donna in bicicletta a cui il vento porta via il cappello. La mia realtà è diversa dalla realtà comune, osservo tutto con occhio clinico, ogni momento può diventare creativo.”

Mattia Ferrari in un’intervista rilsciata a Vogue qualche mese fa ha raccontato tutto il suo percorso accademico e come è arrivato dove è ora:

“Scoprire il mondo mi ha aiutato a conoscere nuove persone e, per un motivo o per l’altro, mi sono sempre trovato in situazioni vicine al mondo della moda. Fotografi, designer, hairstylist, celebrities… Mi sono laureato in economia, una scelta lontana da queste realtà, ma poi rivelatasi molto utile.

Ho iniziato a creare presentazioni in PowerPoint basati sulle idee che avrei proposto ad alcuni brand. Erano impaginate malissimo, ma tant’è, ho comunque insistito a spammarle a tutti i miei contatti. I feedback ricevuti, soprattutto quelli ‘critici’, mi hanno insegnato moltissimo. E, alla fine, è arrivata la collaborazione con Bulgari. Lì ho capito che il mio lavoro si chiamava ‘art direction’”.

In Italia vanta diverse collaborazioni con marchi di moda anche internazionali tra cui Ermanno Scervino, Versace, Moschino, CHopard, ma anche H&M. Lavora a fianco di Belen Rodriguez, tanto che il gossip aveva fatto allusioni al fatto che dietro ai motivi della crisi con Stefano De Martino poteva esserci lui