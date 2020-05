Chi è Mauro Berardi? Conosciamo meglio il grande amore di Barbara D’Urso Si chiama Mauro Berardi ed è stato il grande amore della conduttrice più amata di Mediaset, avete capito chi è? È proprio l'ex marito di Barbara D'Urso

Barbara D’Urso è sempre stata molto riservata, ma sappiamo che è stata accanto a Mauro Berardi per molti anni, lei lo definisce il suo grande amore. Dalla loro relazione sono infatti nati due figli, e ancora oggi i due sono in buoni rapporti

Biografia e carriera di Mauro Berardi

L’ex compagno di Carmelita ha un’invidiabile carriera nel mondo del cinema e dello spettacolo, già da giovane si attiva per fare carriera nel mondo del cinema indipendente e militante, nella sua carriera ha lavorato con registi di grande fama, come per esempio Mario Monicelli, Francesco Masselli, Luigi Magni, Costa Gavras, Giuseppe Ferrara, Francesca Comencini, Guido Chiesa e Sergio Citti

Ma la sua fama è dovuta anche dal fatto che ha scoperto e lanciato cinematograficamente il grande Massimo Troisi e anche Alessandro Siani, producendone i primi film

Vita privata

Prima di Barbara D’Urso l’uomo è stato sposato con un’altra donna, dalla loro unione è nata una figlia: Barbara. La reazione con la conduttrice di Mediaset è invece durata 15 anni, dal 1982 al 1993 ma i due non si sono mai sposati

Dalla loro relazione sono nati due figli il primo si chiama Giammauro ed è laureato in Medicina e Chirurgia, poi c’è Emanuele che invece è un affermato fotografo. Entrambi si tengono lontani dai riflettori e tutta la notorietà la lasciano a mamma Barbara

La conduttrice e Mauro Berardi sono ancora molto legati, per il bene dei figli e anche per il bellissimo rapporto che c’è stato tra i due. Dopo Carmelita è stato legato per cinque anni con Claudia Koll