Chi è Michele Bongiorno? Conosciamo meglio il figlio di Mike Bongiorno Quando si portano cognomi come Bongiorno, è davvero difficile passare inosservati: ecco chi è Michele Bongiorno, il figlio di Mike Bongiorno, la sua carriera e vita privata

I cognomi importanti sono davvero tanti, ma questo è impossibile quando si porta in groppa il cognome Bongiorno. È questo il caso di Michele Bongiorno, il primo figlio di Mike Bongiorno, pilastro della televisione italiana. Ecco perché, allora, qui si parlerà di chi è Michele Bongiorno, della sua carriera e vita privata.

Chi è Michele Bongiorno: età, carriera e vita privata

Michele Bongiorno è figlio di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli, l’unico vero amore del presentatore di origine statunitense. Si tratta del primo di tre figli, seguito da Nicolò Bongiorno e dal più piccolo dei tre, Leonardo Bongiorno. È nato il 21 agosto del 1972 a Milano. Il suo nome all’anagrafe, giustamente accorciato in situazioni non ufficiali, è Michele Pietro Filippo Bongiorno.

Come anche il secondogenito del presentatore, Michele Bongiorno ha intrapreso la carriera da produttore televisivo, scegliendo di lavorare nello stesso ambiente del padre. Principalmente lavora presso l’azienda cinematografica di famiglia, la Bongiorno Productions, fondata insieme ai suoi fratelli e al padre stesso.

È noto principalmente come documentarista. Probabilmente vive a Milano, come il fratello Nicolò Bongiorno, ma non ci sono notizie certe sul fatto. Il soprannome dato a quest’ultimo dal padre, ma poi utilizzato da molti, è Michelino. Affianco a questo, il produttore è anche noto come Mike Junior, data la somiglianza con il padre e il fatto che sia il suo primogenito.

Tra i lavori che portano anche la sua firma vediamo: Lungo la Blue Line (2015), Le sorelle Diabolike (2008) e Febbre Rossa (1997). In un’intervista, parlando del suo rapporto con il padre, lo ha definito un patriarca non molto presente all’interno dell’ambiente familiare: “Era assolutamente assente. Noi lo vedevamo più in tv che a casa e per fortuna che nostra madre, invece, è sempre stata molto presente. […] Lui era il classico patriarca: ci ha trasmesso dei valori morali fondamentali: la serietà nei rapporti umani e lavorativi, l’umiltà, l’impegno nello sport, il rispetto del prossimo”.

Per quanto invece riguarda la vita privata dell’uomo, sappiamo che si è unito in matrimonio con Agnese Visconti nel 2008, presso Villa Zuccoli, di proprietà della famiglia materna, sul Lago Maggiore. Dal matrimonio con la donna ha avuto sua figlia Margherita, nata nel 2011. Per il resto non si sa molto. Sia lui che il fratello Nicolò Bongiorno sono molto riservati e attenti a non dare nell’occhio. Non si può, però, dire lo stesso del più piccolo, Leonardo Bongiorno, il quale è invece molto attivo sui social.