Chi è Michele Carfora? Conosciamo meglio l’ex marito di Barbara D’Urso Degli amori di Barbara D'Urso si sa poco, ma questo periodo si è tornato a parlare dell'ex marito della conduttrice Michele Carfora: ecco cosa sappiamo di lui

Del passato e degli amori di Barbara D’Urso si sa ben poco, la conduttrice è molto riservata, ma sapete chi è il suo ex marito? Si chiama Michele Carfora ed è un vero e proprio showdance: da ballerino a attore a docente, il suo curriculum fa davvero inizia

Nel 1990, a soli 22 anni, il giovane interpretò Alan De Luca nel musical A Chorus Line, quello fu un vero trampolino per il successo: in poco tempo infatti il ragazzo si è trovato a lavorare sopra palchi nazionali, ma anche internazionali

Tra il 1992 e il 1993 infatti il ragazzo recitò e danzò in Cats, fino ad arrivare, grazie all’ingresso in una compagnia americana, a Broadway. Prese parte ad altri musical di successo tra cui West Side Story, e partecipo alla prima edizione italiana del musical Grease, quest’ultimo musical mette in evidenza le sue spiccate doti da ballerino tanto che negli anni 2000 partecipò a lavori molto importanti

Ad affiancarlo nei suoi progetti troviamo tanti nomi dello spettacolo possiamo ricordare Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia. In Sette spose per sette fratelli lavora con Valeria Monetti e sul palco di Poveri ma belli (con regista d’eccezione Massimo Ranieri) lavora con Bianca Guaccero

L’amore con Barbara D’Urso

In questi anni d’oro incontra anche la famigerata conduttrice di Mediaset, la donna perse completamente la testa per lui e decise di risposarsi, nonostante aveva appena divorziato dall’ex marito Mauro Berardi

I due si sposarono nel 2002, ma quattro anni dopo si separarono in maniera consensuale a causa di un tradimento ai danni di Carmelita, sembra però che tra i due si sia poi svolta una lunga battaglia legale conclusa solo qualche anno fa.

La fine del matrimonio però non ferma la carriera di Michele Carfora che intraprende di nuovo il percorso teatrale, lavorando con le musiche di Gigi D’Alessio nel musical Quanti amore, Un Americano a Parigi con Arianna Bergamaschi e prese parte anche a Fiction Rai come Don Matteo: attualmente insegna recitazione in diverse scuole e accademie di Italia