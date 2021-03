Chi è Monica Michielotto? Conosciamo meglio la moglie di Umberto Tozzi

Monica Michielotto è la donna che ha fatto ritornare il sorriso nel cuore di Umberto Tozzi dopo la fine della storia del cantautore con Serafina Scialò.

Il cantore di Ti amo, Gloria e tanti altri successi sarà sul palco del Teatro Ariston questa sera, come super ospite della finale della settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

Monica Michielotto

Il cantautore ha conosciuto Monica ad una sfilata, e per lui è stato come si suol dire amore a prima vista. Per lei, invece, come ha rivelato in un’intervista, il contrario:-“All’inizio non ne volevo sapere, ci ho messo un pò, poi mi sono perdutamente innamorata di lui”, rivela Monica.

Sulle canzoni del marito: -“Riconosco la nostra storia, riconosco lui e me. So che le scrive per me e questo mi gratifica immensamente e mi commuove. Umberto chiede sempre il mio parere, si fida, sa che se una cosa non mi piace non riesco a mentire, che sia una canzone o un progetto… Grande responsabilità! E comunque lui è un grande e non teme giudizi anche se negativi, li ritiene costruttivi”.

I figli

Monica e Umberto si sono sposati nel 1995. Dallo loro unione sono nati due figli, Gianluca e Natasha, a cui si aggiunge Nicola Armando, il figlio avuto da Tozzi dalla prima moglie.

Gianluca e Natasha, i figli della coppia, negli ultimi anni hanno fatto molto parlare di se. Il primo per la sua storia con Raffaella Fico, Natasha per la relazione con l’imprenditore Stefano Ricucci.

Umberto a Sanremo

Questa sera Umberto Tozzi torna al Festival di Sanremo a distanza di due anni, quando era andato in coppia con l’amico Raf per presentare il loro album assieme.

Il 10 aprile invece, un appuntamento live da non perdere, con tutti i suoi grandi successi riletti in acustico, ovviamente l’evento sarà visibile in streaming. Da sottolineare che il ricavato di questo concerto servirà a dare un sostegno economico ai tecnici che di norma seguono Tozzi nei suoi concerti e che da un anno di fatto, sono senza lavoro.