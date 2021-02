Raffaella Fico torna single: la showgirl dice addio all’uomo che frequentava e svela la verità sulla loro relazione

Raffaella Fico è di nuovo single. A dare l’annuncio è stata lei stessa nella trasmissione radio Un giorno da pecora. Da tempo, infatti, era nota la frequentazione dell’ex di Mario Balotelli con l’imprenditore Giulio Fratini. Stando a quando dichiarato dalla Fico, però, i due si sono detti addio e la showgirl è nuovamente single.

Raffaella Fico dice definitivamente addio a Giulio Fratini. A dare la notizia lei stessa nella trasmissione radio Un giorno da pecora dove è stata ospite. Proprio nella trasmissione, l’ex gieffina ha dichiarato che non ci sarà nessun matrimonio perché tra i due c’è stata una semplice conoscenza.

La frequentazione con l’imprenditore Giulio Fratini inizia dopo la fine della storia con Alessandro Moggi con il quale la Fico è stata a lungo tanto che si chiacchierava di un possibile matrimonio. Ma qualcosa è andato storto.

Sembrava aver ritrovato la felicità Raffaella Fico accanto al nuovo compagno Giulio Fratini. Lei stessa rivela, però, che tra i due c’è stata una semplice conoscenza e alla domanda di un possibile matrimonio risponde:

Se mi sposerò a breve? No, non sono fidanzata, avevo solo una conoscenza, una frequentazione. Sono single.

Dunque la relazione non è decollata e per la bella showgirl è stata una semplice conoscenza che purtroppo non è riuscita a trasformarsi in qualcosa di serio.

Chi è Giulio Fratini, l’ex compagno di Raffaella Fico

Giulio Fratini, ormai ex compagno di Raffaella Fico è stato inserito nella lista dei 100 talenti under 30. Fa parte di una famiglia molto facoltosa, dal momento che suo nonno è stato fondatore della marca di jeans Rifle. Suo papà Sandro, invece, possiede l’importante catena di hotel di lusso Wtb Hotels oltre a una delle collezioni di orologi più grandi al mondo. Dunque nessun matrimonio in vista per la bella Raffaella che ha smentito le notizie riguardo il matrimonio con l’ex fidanzato.