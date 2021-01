Chi è Natalia Paragoni? Conosciamo meglio la fidanzata di Andrea Zelletta

La storia tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta o meglio il presunto tradimento della ragazza nei confronti del concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, è uno dei temi che fa più discutere, all’interno e fuori dalla casa.

Natalia, proprio oggi è arrivata a dichiarare che è pronta a diffamare la produzione se si continuerà a insistere su tale argomento. Conosciamola meglio.

Natalia Paragoni, chi è?

Natalia Paragoni nasce a Piantedo in provincia di Sondrio, il 24 dicembre del 1997. Natalia ha iniziato come attrice di fotoromanzi e dopo essersi trasferita a Milano a iniziato a lavorare come modella per diversi brand.

Prima di fare il grande salto nel mondo della moda, Natalia ha studiato da estetista. Le competenze acquisite in questo ramo le stanno tra l’altro tornando molto utili, in quanto fornisce ai suoi numerosi followers dei tutorial su come truccarsi al meglio.

Non dunque, semplicemente un’influencer ma una vera e propria guida per tante ragazze che vogliono conoscere i segreti per un trucco perfetto.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si conoscono a Uomini e Donne, dove la ragazza entra per corteggiare Ivan Gonzalez, ex single di Temptation Island. Zelletta, anche lui tronista come Gonzalez si invaghisce della ragazza e le chiede di uscire.

Il resto come si suol dire è storia. I due si mettono insieme e vanno a convivere. A maggio 2020, Natalia è stata vittima de Le Iene, che in uno scherzo, hanno messo alla prova la sua gelosia.

La gelosia

E veniamo ai giorni nostri, giorni di gelosia per la coppia composta dalla Paragoni e Zelletta. Lei non ha gradito gli apprezzamenti di lui verso le altre concorrenti e glielo ha detto di persona, entrando nella casa.

Chiarita la faccenda è però scoppiata una nuova polemica. Alcuni concorrenti hanno rivelato allo stesso Zelletta che la ragazza lo avrebbe tradito la scorsa estate.

Cosa questa smentita puntualmente dalla ragazza, che adesso diffida la produzione del reality di tornare ancora sull’argomento.