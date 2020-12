GF Vip: Carlotta ammette i suoi ritocchi. Ecco cosa ha rifatto

Carlotta Dell’Isola è la nuova partecipante del GF VIP e confida, dopo vari attacchi provenienti da alcuni utenti internet, di aver fatto qualche ritocchino estetico. L’attuale gieffina viene ricordata da tutti per la sua partecipazione a Temptation Island con il suo fidanzato Nello. Un’edizione del reality che ha dato alla ragazza grandissima visibilità, data la sua allegria e schiettezza.

Un viaggio nei sentimenti intenso di emozioni e di alti e bassi, che, alla fine del percorso, la vede riunirsi con il suo fidanzato per uscirne ancora più uniti di prima. La sua visibilità è schizzata alle stelle, i suoi modi di fare hanno conquistato il pubblico. Tanto che oggi anche il conduttore Alfonso Signorini ha voluto metterla alla prova, e farla diventare cosi una nuova concorrente del GF VIP.

I follower hanno attaccato la bella Carlotta accusandola di essersi sottoposta a più di un ritocco, cedendo alla chirurgia estetica. Così la ragazza, che non ha peli sulla lingua, mette in chiaro la situazione una volta per tutte. La Dell’Isola chiarisce la sua posizione e dichiara di essere favorevole alla chirurgia, ma smentisce categoricamente le voci che l’accusano di aver ritoccato le labbra. La forma perfetta della sua bocca ha mandato in confusione i fan, credendo che fosse tutta opera delle punturine.

La gieffina, per dare dimostrazione della verità delle sue parole, mostra una foto da bambini in cui si vede chiaramente che il tutto è opera di madre natura. Ma non termina qui: la ragazza spiega di aver ritoccato qualcosa ma non il viso. Infatti, Carlotta ammette di essersi rifatta il seno, aumentandolo di qualche taglia. La ragazza spiega di non aver nessun problema ad ammettere ciò che ha scelto di ritoccare. Anzi, mostra con orgoglio il suo nuovo decolté.

Oggi, la Dell’Isola è una nuova concorrente della casa del GF VIP e, il suo carattere schietto e senza filtri, già sta dando i suoi risultati. All’interno del reality, la ragazza si sta ambientando benissimo. Molti già i confronti e scambi di opinioni. Alfonso Signorini ripone in lei delle grandi aspettative e non è il solo. Chi conosce bene la giovane gieffina, giura che presto darà filo da torcere a qualche suo coinquilino. Non ci resta che attendere i risvolti di queste prossime puntate.