Chi è Nicola Carraro? Conosciamo meglio il marito di Mara Venier Sapete chi è Nicola Carraro? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla vita privata del marito di Mara Venier

Mara Venier è una delle conduttrici italiane più amate dai telespettatori. Attualmente è al timone di Domenica In, trasmissione Rai di gran successo. Nel 2006, la presentatrice è convolata a nozze con il noto produttore cinematografico italiano Nicola Carraro, suo attuale marito. Scopriamo qualche dettaglio in più sull’uomo che ha saputo conquistare la popolare artista italiana.

Nicola Carraro: età, carriera professionale e matrimonio

Nicola Carraro è nato a Milano il 1° febbraio del 1942. Come molti sanno è il nipote del grande scrittore e imprenditore Angelo Rizzoli. Da adolescente si è iscritto in scienze politiche all’Università Cattolica, dando però soltanto alcuni esami. Per diversi anni ha lavorato nella casa editrice di famiglia, la Rizzoli Editore.

Nel 1975 ha acquistato la Sperling & Kupfer, diventandone lui il presidente. Ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema nel 1978, producendo diverse pellicole di successo, come ad esempio: Amori miei, Cristo si è fermato ad Eboli e Ad ovest di Paperino. Nel 2006 Nicola Carraro è convolato a nozze con Mara Venier.

Il noto produttore e la conduttrice televisiva si sono conosciuti in occasione di una cena organizzata da una loro amica in comune. Spesso i due coniugi condividono con i loro fan, alcuni momenti romantici, postando immagini sui loro rispettivi profili Instagram.

Mara Venier e Nicola Carrano pensano alle nozze bis

Mara Venier va molto d’accordo con il suo attuale marito Nicola Carraro, in una recente intervista ha infatti rivelato: ”Sono stata molto fortunata perchè a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice”. I due sposi, pare stiano progettando un matrimonio bis. La conduttrice di recente ha affermato: ”Lui mi risposerebbe tutti i giorni , me lo dice ogni mattina. Bagigia riposiamoci, se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto”. Mara e Nicola si amano molto e sembrano davvero fatti l’uno per l’altra.