Mara Venier si è tagliata i capelli da sola (VIDEO) Mara Venier si è tagliata i capelli da sola ma non sembra molto convinta dal risultato; ecco com'è adesso in un video

Mara Venier ha deciso di tagliarsi i capelli da sola e ha poi condiviso un video nelle storie Instagram per mostrare il risultato. La conduttrice di Domenica In non sembra molto contenta di quello che ha fatto e ha voluto mostrare ai follower come stava. Un taglio decisamente irregolare che ha scatenato le battute dei suoi seguaci.

La bionda conduttrice di Domenica In una ne pensa e cento ne fa. Dopo essersi mostrata nelle vesti di una casalinga disperata, adesso ha voluto anche tentare di indossare i panni di parrucchiera fai da te. E il risultato non è stato molto soddisfacente, a giudicare dalla mancanza di convinzione di Mara Venier. Il video inizia con le sue spiegazioni:

”Stamattina ho dato un taglio ai capelli. Ho accorciato davanti, scalato, tagliato dietro…”

Mara Venier parla mentre si passa la mano tra i capelli e spiega cosa ha appena fatto. Poi, sconcertata, conclude:

“Ragazzi non so cosa ho fatto… Mamma mia ragazzi… Vabbè”.

La prorompente conduttrice veneta sembra aver preso alla lettera il detto: ”A mali estremi, estremi rimedi”. Non contenta della sua capigliatura, la presentatrice ha provato a migliorarla finendo per combinare un disastro. Quando apriranno finalmente i parrucchieri, quello di Mara Venier si metterà le mani nei capelli perché non sarà facile rimediare il disastro.

A guardare bene il video si capisce che il risultato del taglio fai da te è davvero pessimo perché la conduttrice ne parla ma non ha il coraggio di mostrarlo alle telecamere. Infatti, nel video, la possiamo vedere mentre è in cucina, davanti ai fornelli ma i suoi capelli sono raccolti. Anche così, però, non è difficile vedere il taglio asimmetrico.

Che dire… la privazione di libertà può avere effetti inaspettati e Mara Venier ne è la prova vivente. Non ci rimane che sperare che Giuseppe Conte si sbrighi ad aprire i parrucchieri….