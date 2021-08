Il nome del momento, in Italia, è sicuramente quello di Marcel Jacobs. Colui che è stato in grado di compiere un’impresa sportiva mai riuscita ad un italiano: quella di vincere la medaglia d’oro nei 100 metri ad un’Olimpiade. L’atleta di origini statunitensi ha raccontato con commozione il difficile rapporto con suo padre. Ma anche lui è un padre, ha una splendida famiglia ed è innamoratissimo di Nicole Daza, mamma di due dei suoi tre bellissimi bambini. Andiamo a conoscerli meglio.

Ieri si è scritta una delle pagine più importanti della storia dello sport italiano. Marcel Jacobs, nato negli Stati Uniti ma cresciuto a Desenzano del Garda, ha vinto la medaglia d’oro più ambita di tutte le Olimpiadi, quella dei 100 metri piani.

Dopo la clamorosa vittoria, sia lui che sua mamma hanno raccontato con commozione tutte le difficoltà vissute nel corso della loro vita. Una vita caratterizzata, nei primi anni di vita di Marcel, dall’abbandono da parte di suo padre.

L’uomo, nel corso degli anni, ha provato più volte a contattare Marcel, ma ha trovato sempre un grande muro davanti. Un muro che l’atleta ha deciso di abbattere ultimamente, permettendo al padre di rientrare nella sua vita, anche se solo marginalmente.

Al fianco di Marcel, durante il periodo in cui ha costruito questa vittoria gigantesca, c’è stata anche Nicole, compagna di vita e madre dei suoi figli.

Chi è Nicole Daza

Molto famosa su Instagram e sui social network, Nicole Daza è stata una delle persone più importanti nella vita di Marcel.

I due sono legati sentimentalmente dal 2018 e sono già genitori di due bellissimi bambini. Anthony è nato nel 2019 ed ha compiuto da poche settimane due anni. La piccola Meghan, invece, è arrivata nelle loro vite da circa un anno.

Marcel ha anche un altro figlio, Jeremy, che oggi ha 7 anni e che è nato da una sua precedente relazione.

Spulciando il profilo Instagram di Nicole, è impossibile non apprezzare i tantissimi post che ritraggono una famiglia felice ed unita. Un non poco importante particolare che, senza dubbio, ha contribuito in parte a dare la concentrazione e la serenità a Marcel necessarie per arrivare sul tetto del mondo.