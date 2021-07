Giulia Salemi, le foto con il suocero e Ariadna Romero: “Siamo una bella famiglia allargata”

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hanno trascorso qualche giorno di relax a Maratea, insieme alla famiglia dell’ex gieffino. Dopo il Giffoni Film Festival, infatti, la coppia ha pensato di passare qualche giorno di relax in famiglia. L’influencer italo-persiana non ha perso occasione per immortalare alcuni scatti che la ritraggono insieme al suocero e all’ex di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero.

Giulia Salemi ha condiviso delle Instagram Stories che la ritraggono insieme alla famiglia di Pierpaolo Pretelli. Dopo la loro partecipazione al Giffoni Film Festival, i Prelemi hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax a Maratea, paese d’origine dell’ex velino.

Negli scatti condivisi dall’influencer italo-persiana possiamo notare una bellissima famiglia allargata e felice. Nelle immagini in questione, infatti, possiamo vedere Giulia posare insieme alla mamma e al papà di Pierpaolo. Inoltre, l’influencer si mostra anche in compagnia dell’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero.

Nelle immagini condivise, Giulia e Ariadna baciano sulla guancia il padre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il signor Bruno, rivolgendo poi un saluto a Pierpaolo. Dunque, se la storia d’amore con l’ex velino sembra procedere a gonfie vele, i rapporti tra Giulia Salemi e la famiglia di lui non sono da meno.

In una recente intervista Giulia Salemi aveva dichiarato di avere uno splendido rapporto con la famiglia di Pierpaolo e di essere in sintonia con loro. Sembra proprio che le tensioni che si sono create all’inizio della loro storia sono ormai un ricordo molto lontano. Oltre a ciò, l’influencer ha dichiarato anche di avere un bellissimo rapporto con l’ex di Pierpaolo proprio per il bene del loro bambino.

Giulia Salemi: le parole dell’influencer sulla famiglia di Pierpaolo Pretelli

Dopo il bellissimo weekend trascorso insieme alla famiglia di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha commentato i giorni trascorso con loro con queste parole:

Siamo una bella famiglia allargata.

Ovviamente il tutto ha provocato la gioia dei fan che hanno riempito di complimenti la giovane influencer.