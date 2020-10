Chi è Paolo Sopranzetti? Conosciamo meglio il marito di Anna Foglietta

Anna Foglietta è una delle attrici italiane della sua generazione più talentuose, Di lei si sa praticamente tutto o quasi. Meno si conosce invece di Paolo Sopranzetti, l’uomo che ha sposato e che è diventato il padre dei suoi tre figli. Conosciamo dunque meglio Paolo.

Paolo Sopranzetti

Paolo Sopranzetti è decisamente lontano dal mondo dello spettacolo, infatti la sua professione è quella di Private Banker, consulente finanziario. Anna e Paolo hanno frequentato la stessa scuola alle superiori.

A tal proposito Anna ha dichiarato in un’intervista a Vieni da me, il popolare programma tv condotto da Caterina Balivo: “Eravamo compagni di scuola, ma non ci siamo mai parlati né frequentati. Lo trovai subito bello, talmente bello che mi imbarazzavo e non riuscivo a parlargli“.

Anna e Paolo

Anna Foglietta e Paolo Sopranzetti dopo la scuola non si sono più rivisti, fin quando a distanza di ben sedici anni, Paolo ha contattato Anna su Facebook.

Sempre a Vieni con me Anna ha rivelato: “Devo dire grazie ai social, perché l’ho incontrato su Facebook . Mi disse che aveva sempre creduto che potessi diventare la donna della sua vita”.

E ancora: “Io ero follemente innamorata di lui ai tempi del liceo. È stato un gran signore con me, io gli ho subito chiesto un incontro. Ci siamo frequentati per 2 mesi, poi dopo 9 mi ha chiesto di sposarlo“.

La famiglia

La coppia ha coronato il suo sogno d’amore, unendosi in matrimonio dieci anni fa, nel 2010, e appena un anno dopo è nato il primo dei loro tre figli, Lorenzo. Poi sono arrivati altri due bambini: Nora e Giulio. La famiglia Sopranzetti vive a Roma.

Ospite a Vieni da me, sempre intervistata dalla Balivo, Anna ha parlato molto bene anche della suocera: “Se mio marito è così bello è merito di mia suocera, è stupenda“.