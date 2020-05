Chi è Patricia Abati? Conosciamo meglio la compagna di Pupo Patricia Abati è la compagna del cantante Pupo, che è anche sposato: ecco chi è la donna, cosa fa per vivere e anche qualcosa sulla sua vita privata

Quasi tutti sono al corrente della vita amorosa del cantante Pupo, particolare e controversa. Infatti, il cantante oltre ad essere sposato, ha deciso di avere alla luce del sole anche una relazione extraconiugale, con la sua compagna Patricia Abati. Ormai la cosa è accettata dalla famiglia, ma vediamo chi è la donna, la sua carriera e vita privata.

Chi è Patricia Abati: età, carriera e vita privata

Patricia Abati è la storica compagna di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. La donna dovrebbe essere nata negli anni ’60, unica informazione sulla sua data di nascita, ed è di origine francese. La storia tra lei ed il cantante è tra le più particolari nel panorama dello spettacolo italiano, nonché tra le più inconsuete e più seguite.

Patricia Abati è di professione una manager e, in particolare, proprio la manager di Pupo, il suo compagno. Sappiamo, infatti, che la donna era precedentemente sposata con il titolare di un piccolo studio di registrazione, dove incontrò il suo attuale amore. Da lì in poi, tra i due la relazione non ha mai avuto fine, arrivando ad essere dichiarata a tutti sotto la luce del sole. Così, il nome della donna è diventato famoso sul piccolo schermo della cronaca nazionale, anche un po’ sotto una luce negativa.

La storia tra i due va avanti fin dal 1989 e il cantante per primo ha deciso di non voler nascondere la sua compagna, perché non si tratta dell’amante, ma di una compagna vera e propria. Con lo scorrere degli anni e con l’aiuto dello stesso cantante, i due sono riusciti a far accettare la loro relazione sia al pubblico che li seguiva, ma anche alla stessa moglie del cantante, Anna Ghinazzi.

Infatti, Pupo era già sposato da anni con Anna Ghinazzi, sua moglie. I due si sono sposati quando erano entrambi appena ventenni, molto precocemente. Il cantante ha più volte sottolineato come per lui le due donne siano sullo stesso identico piano d’affetto e non può rinunciare a nessuna delle due. Nonostante le acque siano calme e le due donne passino del tempo insieme, non vivono tutti e tre sullo stesso letto e l’uomo si divide per entrambe. Patricia Abati è una grande appassionata di animali e fiori, come trasmette tramite i suoi social.