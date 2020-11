Essere allo stesso tempo un attore, un politico e un imprenditore è roba da Terminator, ossia da Arnold Schwarzenegger. Stiamo parlando di un personaggio a dir poco conosciuto. Vediamo allora chi è suo figlio, Patrick Schwarzenegger, e tutto quello che si sa sulla sua persona.

Biografia di Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger è nato il 18 settembre del 1993 a Los Angeles, in California, ed ha, attualmente, 27 anni. Si tratta del figlio non solo del noto Arnold Schwarzenegger, ma anche della sua conosciutissima moglie Maria Shriver. Si tratta del terzo dei quattro figli della coppia.

Prima di lui sono nate le sue due sorelle Katherine Schwarzenegger e Christina Schwarzenegger e subito dopo suo fratello Cristopher Schwarzenegger. Inoltre, sappiamo anche che il padre del ragazzo ha avuto un altro figlio da una relazione extraconiugale con la domestica di casa. Da questa unione è infatti nato Joseph Baena.

Studi e carriera

In età adolescenziale, il ragazzo ha frequentato la Brentwood High School, ma nel contempo ha sempre portato avanti la sua passione: la recitazione. Infatti, contemporaneamente al liceo, ha preso lezioni da Nancy Banks e, successivamente, si è iscritto all’University of Southern Califoria. Infine, si è laureato anche alla US Marshall School of Business nel maggio del 2016.

Fin da bambino, però, ha iniziato ad ottenere i suoi primi ruoli cinematografici. A 10 anni, infatti, lo vediamo in un piccolo ruolo nel film Gli Scaldapanchina. Nel 2014, invece, ha aperto il franchising Blaze Pizza a Los Angeles, per poi espandersi ancora. Infine, tra gli altri ruoli ricoperti dal ragazzo, vediamo anche quello da modello. Ha infatti firmato un contratto con LA Models, che lo ha portato molto lontano.

Vita privata

La vita privata del ragazzo è in realtà molto conosciuta, sopratutto perché ha incluso personaggi davvero molto noti. Infatti, sappiamo che dal 2015 al 2016 Patrick Schwarzenegger è stato impegnato con la nota e chiacchierata Miley Cyrus. Dal 2016, invece, sembra essere decisamente unito alla bella Alabama Abby Champion, con la quale fa coppia fissa.