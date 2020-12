Chi è Pico Rama? Conosciamo meglio il figlio di Enrico Ruggeri

Pico Rama, nome d’arte di Pier Enrico Ruggeri, figlio del popolare cantautore e presentatore Enrico Ruggeri. Anche lui è un artista. Conosciamolo meglio.

Pico Rama

Pico Rama è nato a Milano, il 24 marzo del 1990. Sin da piccolo è appassionato d’arte, in particolare teatro e musica. Inizia facendo parte della compagnia Centro Teatro Attivo e studiando pianoforte e canto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Crescendo si avvicina al rap e all’hip hop e fa il suo esordio discografico nel 2011, pubblicando l’album La danza della realtà. Dall’album vengono estratti i singoli Papa su Facebook, Insegnami L’Amore e Giangi in tuta di Nylon. Composizioni decisamente originali.

Il secchio e il mare

Nel 2012 Pico contribuisce al brano Non ci cambieranno mai di Moreno e nel 2013 torna nel mercato discografico con l’ottimo Il secchio e il mare, album di pregevole fattura, dove Pico mette ancor più a fuoco il suo stile.

Sono ben cinque i singoli estratti: Cani bionici con Dargen D’Amico, la title track Il secchio e Il mare, Thor e Fatima, Manitù e Alla Corte del Pazzo. Per ogni brano Pico fa uscire un videoclip, girati da lui stesso in collaborazione con Andrea Sanna.

Pechino Express

Nel 2015 la televisione si accorge di lui e Pico concorre insieme a un altro figlio celebre Yari Carrisi, al reality on the road Pechino Express come coppia degli Illuminati. Nello stesso anno esce l’album Locura, che contiene i singoli Regali del Divino (Merda) e L’idea della mortalità.

Dopo un periodo di notorietà in cui l’artista rilascia interviste e si esibisce live, di colpo Pico sparisce. Dal 2017, fa addirittura letteralmente perdere le sue tracce sui social.

Le uniche notizie su di lui, le sue ultime foto online infatti sono tratte dai profili social dell’illustre genitore, con il quale ha collaborato per i suoi ultimi lavori discografici.