Chi è Pierdante Piccioni, l’uomo che ha ispirato la fiction “DOC – Nelle tue mani” con Luca Argentero La vera storia di Pierdante Piccioni, l'uomo che ha ispirato la fiction "DOC – Nelle tue mani" con Luca Argentero; ecco chi è e cosa gli è successo

Come ben sapete, la fiction DOC – Nelle tue mani con Luca Argentero, è ispirata da una storia vera. Il protagonista, suo malgrado, di questa incredibile vicenda si chiama Pierdante Piccioni ed è l’ex primario del pronto soccorso dell’ospedale di Codogno. Scopriamo insieme chi è, cosa gli è successo, come sta e cosa fa adesso.

“Doc Nelle Tue Mani”, in onda su Rai1 dal 26 marzo 2020, è un medical drama italiano ispirato a una storia realmente accaduta. Il protagonista della storia che, nella fiction si chiama Andrea Fanti, è Pierdante Piccioni, un medico che è stato vittima di un incidente che gli ha cambiato completamente tutta la sua vita. Ad impersonare Andrea Fanti è stato Luca Argentero, attore bravissimo e talentuoso.

Chi è Pierdante Piccioni?

Pierdante Piccioni il 30 agosto 1959, a Levata, una piccola frazione del comune cremonese di Grontardo, ubicata a sudovest del centro abitato. Dopo essersi laureato, nel 1986, in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia, ha iniziato a lavorare in ospedale.

La sua bravura e la sua abilità non l’hanno fatto passare inosservato. Dottor Pierdante Piccioni è stato nominato primario al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi. Dopo non molto, è diventato consulente del Ministero della Salute e docente universitario e membro del direttivo dell’Academy of Emergency Medicine and Care. Quel periodo è stato quello che possiamo definire il top della sua carriera.

Vita privata

Della vita privata di Pierdante Piccioni non si sa molto. È sposato con Assunta, la donna che gli è sempre stata al suo fianco per tutti questi anni, sostenendolo anche nei momenti più difficili. Ha 2 figli, Filippo e Tommaso che hanno 23 e, rispettivamente, 20 anni. Pierdante Piccioni vive attualmente in Lombardia, ma non si sa esattamente dove.

Cosa gli è successo

Il 31 maggio 2013 la vita del Dottor Pierdante Piccioni è cambiata in un attimo. Il medico è finito fuori strada con la sua macchina mentre sta percorrendo la tangenziale di Pavia. Il terribile incidente stradale lo ha fatto finire in coma. Si è risvegliato poche ore dopo. Purtroppo, però, quelle poche ore di coma gli hanno cancellato 12 anni di memoria.

Lui stesso ha raccontato di essersi sentito come un alieno catapultato in un mondo sconosciuto. All’epoca dei fatti, il medico aveva due figli grandi ma lui si ricordava di avere 2 bambini di 8 e 11 anni. Intervistato da Fanpage, il medico ha raccontato come sono stati i primi momenti dopo l’incidente:

“Quando mi hanno detto: “Vuoi vedere i tuoi figli?”, ho pensato: “Questi sono matti, fanno vedere a due bambini piccoli il papà col catetere?”. E poi sono entrati due giganti con la barba. Ho detto: “Si saranno sbagliati, saranno i figli di qualcun altro. Non sono i miei bambini”. Non è che io lo facessi apposta, ma non sapevo chi fossero. Temevo anche che i miei bambini fossero morti nell’incidente e non volessero dirmelo”.

I suoi ultimi ricordi risalivano ad ottobre del 2001. Era convinto di aver appena accompagnato il figlio Tommaso a scuola, nel giorno del suo ottavo compleanno.

Secondo i medici, a causare la strana perdita di memoria, è stata una lesione alla corteccia cerebrale. Dopo l’incidente, il medico diventato paziente, ha dovuto riconquistare con fatica e dolore la sua vera identità. Gli avevano offerto un lavoro come bidello ma lui voleva tornare a lavorare come medico e ha studiato per poter reintegrare tutto ciò che la sua memoria aveva cancellato.

Come sta e cosa fa adesso

Pierdante Piccioni adesso sta molto meglio anche se ha ammesso di non essere mai riuscito a ricuperare i 12 anni di ricordi persi:

“Di mio non ho recuperato niente. Purtroppo, dopo l’incidente, sono saltate fuori delle lesioni in varie aree del cervello, dovute al trauma, che probabilmente sono connesse alla memoria a lungo termine. Attraverso fotografie e racconti ho recuperato la memoria che gli altri hanno di me. Ma sono i ricordi degli altri. Il problema sono le emozioni. Cosa ho provato io?”

Adesso è diventato uno degli eroi che lottano in prima linea contro il Coronavirus. Per aiutare i suoi pazienti, Pierdante Piccioni ha deciso di aprire una nuova unità di Integrazione Ospedale Territorio e Appropriatezza della Cronicità.

La sua straordinaria storia è stata raccontata in un libro, Meno 12, edizione Mondadori.