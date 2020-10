Carla Gozzi è un personaggio molto conosciuto a livello televisivo. Si tratta di una personalità esplosiva, conosciuta principalmente per il programma Ma Come ti Vesti?!. Vediamo chi è suo marito, Richard Bryan, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lui.

Biografia di Richard Bryan

Richard Bryan, come suggerisce anche lo stesso nome, è di origini americane, precisamente di New York. A differenza della sua famosa moglie, lui non è un personaggio pubblico, bensì si tratta di una personalità abbastanza riservata. Quello che si sa su di lui, a parte ciò che riguarda il matrimonio, è di carattere lavorativo.

Carriera

Di fatto, il marito della stilista è un vero e proprio medico, ma con delle connotazioni particolari. Infatti, nella vita si occupa di un tipo di medicina non convenzionale e molto complessa da trovare in giro. Si tratta di un chiropratico, praticante le tecniche proprio della chiropratica.

La chiropratica è una una disciplina olistica fondata nel 1895 dal dottor D. D. Palmer. Di fatto si tratta di una disciplina riguardante scienza, filosofia, ma sopratutto la natura. Si propone di curare i mali del corpo, fisici per l’appunto, attraverso l’utilizzo di prodotti e tecniche puramente naturali e senza l’ausilio di altri metodi.

In Italia non è molto conosciuta come scienza medica e, per questo motivo, è molto complesso trovare chi la pratica nelle nostre zone. Tra i pochi praticanti abbiamo proprio Richard Bryan che, da quando è sposato con Carla Gozzi, si è trasferito a Bologna, dove ha aperto il suo studio.

Vita privata

Richard Bryan è davvero un personaggio riservato, come anche la sua dolce metà. Nonostante lei sia protagonista di un programma amatissimo, affianco ad Enzo Miccio, la donna cerca sempre di non dare troppo nell’occhio. Nonostante questo, ci sono comunque alcune informazioni.

Sappiamo che le nozze tra i due sono state celebrate nel 1991 e, dopo il matrimonio, la coppia si è trasferita a vivere in provincia di Reggio Emilia. Come la stessa stilista ha dichiarato, il loro segreto è la diversità. Infatti, hanno due caratteri completamente antitetici che si compensano a vicenda.