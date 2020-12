Chi è Roberta Termali? Conosciamo meglio la mamma di Andrea Zenga

Roberta Termali non è semplicemente la mamma di Andrea Zenga, uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip.

Non è neanche a dirla tutta semplicemente l’ex moglie del portiere dell’Inter e della Nazionale Italiana di calcio, oggi allenatore, Walter Zenga. Roberta è infatti stata una conduttrice molto amata e molto popolare negli anni novanta, soprattutto dagli appassionati di calcio, conosciamola meglio.

Roberta Termali, chi è?

Roberta Termali nasce a Milano, il 10 giugno del 1964. Inizia la sua carriera televisiva nei primi anni 80 su Rete 4, dove conduce una rubrica dedicata all’ippica.

Successivamente, sempre per Rete 4, conduce Caccia al tredici, un programma di pronostici sulle partite di calcio. Con Giorgio Faletti, conduce nel 1987 il programma comico Cabaret per una notte.

La popolarità

Dopo aver condotto assieme a Fabio Fazio e al marito Walter Zenga, Forza Italia su Odeon Tv, Roberta diventa un volto decisamente popolare, specie per gli amanti del calcio.

La Termali infatti negli anni novanta affianca prima José Altafini in Qui si gioca, poi Aldo Biscardi, nel mitico Processo del lunedì e infine Maurizio Mosca ne L’Appello del martedì. Dall’inizio degli anni 2000 in poi si è invece dedicata prevalentemente alla televendite, per lo più su emittenti locali.

In una recente intervista concessa a Caterina Balivo, nel programma Vieni da me, ha ammesso che le piacerebbe tornare a fare televisione e che si era proposta anche come concorrente per Ballando con le Stelle, ma di essere stata esclusa dal programma di Milly Carlucci.

Vita privata

Dal matrimonio con Walter Zenga, sono nati Nicolò ed Andrea, oggi tra i protagonisti della casa del Grande Fratello Vip. Roberta si è poi risposata con l’imprenditore Andrea Accorroni, dal quale ha avuto altri due figli, Fabio e Francesco.

Purtroppo però anche questa relazione è finita con un divorzio. Nel 2015, Roberta ha ritrovato l’amore accanto a Guglielmo Borgioni. La loro storia è tutt’ora molto solida.