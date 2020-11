Chi è Rocio Oliva? Conosciamo meglio l’ultimo amore di Diego Armando Maradona

Rocio Oliva è stata l’ultimo grande amore di Diego Armando Maradona, il Dio del calcio scomparso prematuramente a soli sessant’anni. Conosciamola meglio.

Rocio Oliva

Rocio Oliva è nata il 14 luglio del 1990 a Buenos Aires. Tra lei e Diego, c’erano dunque trent’anni di differenza. Rocio ha perso il padre, quando era ancora una bambina.

Questo spiega anche, forse in parte, l’esigenza di aver avuto accanto per un periodo importante della sua vita, un uomo molto più grande di lei come Diego. Suo padre, Juan José Oliva, fu ucciso per questioni legati al denaro quando Olivia aveva appena dodici anni.

Olivia è cresciuta, tra mille difficoltà economiche con sua madre, Monica Islas, nel quartiere Obligado di Buenos Aires, un quartiere non facile. Ha un fratellastro, di nome Luciano, nato dalle seconde nozze della madre con José Valiente.

Rocio e Diego, la stessa passione

La Oliva aveva con Diego una grande passione in comune, ovviamente quella per il calcio. Rocio è infatti una calciatrice ed ha militato tra le altre squadre, anche per molti anni nella squadra femminile del River Plate. Oggi Rocio è un’opinionista televisiva.

Prima della storia con Diego, che è durata dal 2013 al 2018, anche se i due si conoscevano dal 2010, Rocio, ha avuto una relazione con Pablo Cuca Girón, un uomo finito al centro di un’inchiesta per omicidio.

Le polemiche

Si sta parlando moltissimo di Rocio perché l’ex moglie di Diego, Claudia Villafane, le ha vietato l’accesso alla camera ardente e avrebbe di fatto impedito di partecipare all’ultimo saluto a Diego.

Purtroppo dopo la fine della loro storia le polemiche a distanza non sono mancate tra Rocio e Diego. Con la donna che ha pubblicato un video in cui Maradona la minacciava.

In interviste rilasciate successivamente a questi fatti, anche piuttosto recenti, la Oliva ha dichiarato che Diego aveva enormi problemi di alcolismo.