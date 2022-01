Si chiama Salvatore Loverso e ha conquistato immediatamente il pubblico di C’è posta per te. La storia del ragazzo è commovente, a mandarlo a chiamare è stato sua mamma che ha voluto organizzarli una sorpresa.

Il giovane ha infatti perso suo padre durante il periodo di pandemia, l’uomo, purtroppo già diabetico, si è ammalato di Covid-19 durante il primo lockdown e una volta salito in ambulanza non l’hanno visto più tornare.

Salvatore è un ragazzo di soli 24 anni, insegnante di francese e bravissimo giocatore di pallanuoto. Il giovane è molto riservato e al momento non si sa nulla della sua vita privata.

Maria De Filippi gli ha letto una lettera scritta dalla mamma Enza ed è stato impossibile trattenere le lacrime.

Franco voleva che avessi un futuro diverso dal suo e che ti laureassi. Lui portava il tuo amore sempre cucito addosso, come un vestito cucito da un sarto. Sono sicura che anche lassù avrà la camicia a scacchi, che le hai regalato tu. Quando hai fatto la prima supplenza come insegnante di francese, andava in giro orgoglioso dicendo quanto eri bravo. Si faceva in quattro per noi, i soldi in famiglia non bastavano mai. Ogni anno facevamo le vacanze dai parenti in Calabria. A Ferragosto la grigliata all’aperto. Non mancavano mai le melanzane ripiene della nonna. Papà brontolava perché ci si organizzava all’ultimo, ma alla fine rientravamo a casa stanchi ma felici.

La lettera prosegue raccontando le estati che il ragazzo passava in compagnia della famiglia e del padre. La conduttrice ha così proseguito: “Non avevamo altro svago, ma Franco diceva che sarebbe cambiato tutto con la pensione. Quando è arrivata la pensione, dopo nemmeno un mese Franco non c’era più. Quando è andato via sull’ambulanza pensavamo che sarebbe tornato subito. Così non è stato. Ci hanno detto che era risultato positivo e da allora ci sentivamo solo al telefono. Ci diceva di stare attenti a non prendere il virus. Oggi ci rimangono i ricordi di una vita stupenda.“

A completare il meraviglioso quadro c’era Stefano De Martino, il ballerino è l’idolo del ragazzo e gli ha fatto un regalo meraviglioso: “Non so consigliarti il modo e il momento, ma quel nodo va sciolto, soprattutto per mamma. Tu che sei l’uomo di casa la devi accompagnare in questo momento“. In più a entrambi è stato regalato anche un biglietto per Parigi. La storia si è chiusa con un abbraccio e la promessa di ritornare a sorridere.”