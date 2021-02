Chi è Serena Cappello? Conosciamo meglio la moglie di Mario Draghi

Se Mario Draghi è oggi a tutti gli effetti l’uomo del momento, quello di certo più chiacchierato, allora sua moglie, la Signora Draghi, ovvero Serena Cappello, è la donna del momento.

Se del marito sappiamo tutto o quasi, vista la sua notevole esposizione mediatica, meno si sa di Serena. Proviamo dunque a conoscerla meglio.

Serena Cappello, chi è?

Maria Serena Cappello, Serenella per gli amici più intimi, ha nobili natali. Infatti discende da Bianca Cappello, moglie del Granduca di Toscana, Francesco dé Medici.

Donna riservata ed elegante, di lei si sa davvero molto poco. Si sa però che tra le sue grandi passioni, c’è quella per la letteratura, specialmente inglese. Serena e Mario hanno poi diverse proprietà, in Umbria, nel Lazio e in Veneto.

I figli

Serena e Mario sono sposati dal 1973, un’unione solidissima quindi, che ha portato alla nascita di due figli, Federica, la primogenita, è laureata all’Università La Sapienza, in Biochimica, per poi prendere un Master in Business Administration alla Columbia Business School. Nel suo curriculum lavorativo, troviamo incarichi presso Genextra Spa e IAB Italian – Angel for Biotech.

Giacomo, il secondogenito, ha invece studiato alla Bocconi e dopo aver lavorato per più di un decennio nella Banca Morgan Stanley di New York, è tornato da pochi anni in Europa, più precisamente a Londra, per lavorare in LMR Partners, una società di investimenti finanziari. Draghi Junior è sposato con la nutrizionista Valentina Orneli.

In pubblico

Nel 2015, la coppia balzò agli onori della cronaca, quando in un negozio per animali, a Roma, i due vennero sorpresi a scambiarsi effusioni mentre acquistavano i croccantini per il loro bracco ungherese. Gli scatti diventarono presto virali.

O ancora, quando Draghi, lasciò la presidenza della BCE rispose ai giornalisti su cosa avrebbe fatto adesso, di chiedere a sua moglie, che di certo ne sapeva più di lui.

Un paio di anni fa, Serena aveva invece risposto ai giornalisti che la incalzavano su un futuro ruolo del marito al governo: – Mio marito, non è un politico, non farà un governo. Con lo stesso Draghi che bonariamente le raccomandava di non parlare.