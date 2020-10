Gene Gnocchi è un personaggio molto conosciuto ed amato dal mondo dello spettacolo. La sua fama è dovuta principalmente alla sua persona simpatica e ilare. Ecco allora chi è sua figlia, Silvia Ghiozzi, cosa fa nella vira ed altre informazioni relative alla sua persona.

Biografia di Silvia Ghiozzi

Screen preso da Zelig TV

Silvia Ghiozzi è nata nel 1987 ed ha, attualmente, 33 anni. Come la sua data di nascita precisa, della ragazza non si sanno molte altre informazioni. Infatti, nonostante sia figlia di Gene Gnocchi non si è mai esposta troppo. Sua mamma è Gianna Ghiozzi ed ha due fratelli: Marcello ed Ercole Ghiozzi.

Carriera

Stranamente, la maggior parte delle cose che si sanno sulla donna arrivano dall’ambito lavorativo. Di fatto, la figlia di Gene Gnocchi non ha mai lavorato nel mondo dello spettacolo in tutto e per tutto. Infatti, fa un lavoro che non c’entra assolutamente nulla con quello del padre, più famoso.

Nella vita di tutti i giorni, Silvia Ghiozzi lavora in uno studio di consulenza del lavoro. Nonostante questa sua vita sia lontana anni luce da quello che è il mondo dello spettacolo, la ragazza non ha preso completamente le distanze da questo universo.

Come dimostrano anche il suo carattere spigliato e la sua ironia, nonché simpatia genetica, la giovane non poteva avere tanto talento sprecato. Per questo motivo, infatti, la vediamo protagonista dello spettacolo Radio Molla, in diretta su Canale 63, affianco proprio al suo più famoso padre. La coppia è a dir poco esilarante e, insieme, fanno un duo che ha catturato l’attenzione di moltissimi telespettatori. Il tutto ha avuto inizio sabato 18 maggio 2019.

Vita privata

Nonostante siano abbastanza floride le informazioni che si hanno per quanto riguarda la carriera della donna, in realtà si ritorno al nulla più totale per quanto riguarda la vita privata. L’intento di tanto mistero intorno alla sua persona è proprio quello di mantenere quanta più privacy possibile nella sua vita.