Chi è Simone Cogo? Conosciamo meglio l’ex marito di Levante

Simone Cogo e Levante, una storia d’amore intensa, un colpo di fulmine che ha portato al matrimonio dopo solo un anno e mezzo di conoscenza nel 2015.

La coppia si è separata tre anni fa, restando comunque in buoni rapporti. Conosciamo meglio Simone, in arte Sir Bob Cornelius Rifo.

Simone Cogo

Simone Cogo è nato il 18 dicembre del 1977. Il suo nome d’arte è Sir Bob Cornelius Rifo fondatore dei The Bloody Beetrots, gruppo che unisce il punk alla musica elettronica, che ha riscosso un certo successo negli anni.

Dal 2013, dopo l’abbandono di Tommy Tea, l’altro membro fondatore, il progetto denominato The Bloody Beetrots è totalmente rappresentato da Simone. SBCR è un altro progetto di Cogo, più sperimentale.

Simone a Sanremo

Nel corso della sua carriera, sempre con il volto coperto, Simone ha pubblicato diversi album: Romborama, Hide e The great electronic swindle oltre a diversi remix ed ep, l’ultimo dei quali è dello scorso anno e si intitola Heavy.

Una curiosità che non molti sanno o ricordano, Simone, ovvero Sir Bob Cornelius Rifo, ovvero The Bloody Beetrots, ha partecipato con Raphel Gualazzi al Festival di Sanremo 2014, classificandosi al secondo posto con il brano Liberi o no.

Claudia e Simone

Claudia Lagona, in arte Levante ha raccontato la sua storia d’amore in alcune interviste nel corso di questi ultimi anni. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“L’ho fatto con tutto l’amore e l’istinto profondo che mi caratterizzano, ma adesso abbiamo deciso di comune accordo di terminare il matrimonio. Continuiamo a volerci molto bene”.

E ancora: “Ci vuole pazienza per stare con me, e per starmi accanto ogni volta che cambio idea. Il segreto è che quando uno dei due cambia, o lo fai anche tu oppure aspetti che l’altro torni indietro. Non cerco un rapporto per colmare delle mancanze, l’amore è bello, ma non è fondamentale. L’importante è ripetersi abbi cura di te”.