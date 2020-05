Chi è Stefano Mainetti? Conosciamo meglio il marito di Elena Sofia Ricci Stefano Mainetti è il marito di una delle donne più apprezzate d'Italia, Elena Sofia Ricci: ecco chi è l'uomo, cosa fa nella vita e altre informazioni sulla sua persona

Elena Sofia Ricci non ha certamente bisogno di presentazioni: si tratta di una delle donna più famose ed apprezzate in Italia, per la sua bellezza e talento. Ecco allora chi è l’uomo che è riuscito a conquistare il suo cuore, diventando suo marito: Stefano Mainetti. Vediamo cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lui.

Chi è Stefano Mainetti: età, carriera e vita privata

Stefano Mainetti è noto al pubblico come il marito di Elena Sofia Ricci, ma è molto di più. Nato l’8 agosto del 1957 a Roma, attualmente ha 62 anni. Sposato con la famosa attrice fina dal 2003, Stefano Mainetti ha una figlia di nome Maria Mainetti, avuta con la moglie nel 2004.

Non finisce qui: infatti, l’uomo ha anche una figliastra, Emma Quartullo. Si tratta della figlia di Elena Sofia Ricci e del suo precedente compagno, Pino Quartullo. Stefano Mainetti è un uomo di talento e genio: si tratta di un compositore italiano e direttore d’orchestra. La sua firma si trova dietro grandi colonne sonore, come quella del film Shooter- Attentato a Praga.

La sua carriera musicale inizia sotto la guida del poeta Giorgio Caproni. Studia la chitarra classica e si iscrive al Liceo Scientifico. dopo questi primi passi, si iscrive all’Università, laureandosi con lode in Scienze Politiche, e allo stesso tempo frequenta anche il Conservatorio di Santa Cecilia. Si è quindi laureato in composizione per musica applicata ed ha anche intrapreso gli studi in direzione d’orchestra affianco ai maestri Cesare Croci ed Ennio Nicotra.

Stefano Mainetti abita a Roma con la sua famiglia. La città, come per la moglie, rappresenta la sua casa natale, nella quale è nato, cresciuto e nella quale la sua carriera è decollata. Rimane, nonostante i suoi grandi successi, un uomo molto riservato e non si sa granché sulla sfera personale, se non l’ovvietà. Infatti, nel 2003 sposa la bella attrice, nel 2004 hanno la loro prima figlia insieme, secondogenita per l’attrice, dopo Emma Quartullo.