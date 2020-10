Enrico Mentana è un conduttore della televisione italiana molto conosciuto ed apprezzato a livello nazionale, proprio per il suo lavoro e i suoi programmi. Vediamo allora chi è suo figlio, Stefano Mentana, cosa fa nella vita ed altre informazioni appartenenti alla sua persona.

Biografia di Stefano Mentana

Stefano Mentana è nato nel 1988 a Milano ed ha, attualmente, 32 anni. Si tratta del primogenito del presentatore Enrico Mentana e di Michela Rocco di Torrepadula, la prima ed unica moglie del vip. Di fatto, il ragazzo è il primo di 4 figli.

Dopo di lui ci sono anche Vittoria, Giulio e Alice Mentana. In sostanza, come lo stesso padre ha rivelato, tra il primo e l’ultimo figlio passando ben 20 anni di differenza. Nonostante questo, la famiglia in toto è davvero molto unita. Tra i fratelli, infatti, c’è una forte affinità e vicinanza, che li rende una famiglia molto unita. Il ragazzo è laureato in Storia dell’Arte, ma la sua carriera è ben diversa.

Carriera

Nonostante la sua laurea sia su ben altro campo, il suo lavoro è decisamente distante da quello per cui ha studiato. Infatti, sappiamo che ha deciso di lavorare nello stesso campo di suo padre, Enrico Mentana, ma partendo dalle retrovie.

Si tratta, infatti, del fondatore di The Post Internazionale (TPI). In questo giornale, il ragazzo parla e scrive principalmente di attualità e politica. In particolare sappiamo che prima di arrivare a questo per 10 anni ha fatto la gavetta presso numerosi giornali, prima di riuscire nel 2010 a portare a termine questo progetto. Come lui stesso ha dichiarato, il suo cognome non lo ha aiutato affatto nella realizzazione del suo lavoro, ma è stato il sacrificio a ripagare.

Vita privata

Via: LE NOTIZIE DEL GIORNO

Della vita privata di Enrico Mentana non si hanno molte informazioni. Di fatto, preferisce particolarmente rimanere nelle retrovie, non mettendo in mostra la sua faccia se non in occasioni particolari. Proprio per questo non si sa praticamente nulla sulla sua vita sentimentale. Se sia single o no rimane un mistero.