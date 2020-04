Chi è Susanna Biondo? La moglie di Rosario Fiorello Scopriamo qualche dettaglio in più sulla carriera professionale del grande comico, cantante, imitatore e cabarettista Rosario Fiorello.

Tutti in Italia conoscono il simpaticissimo comico, imitatore e cabarettista ‘Fiorello’, in pochi però sanno come quest’ultimo ha cavalcato l’onda del successo fino a diventare uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Rosario si è artisticamente ‘formato’ iniziando a lavorare da ragazzo come ‘animatore’ nei villaggi turistici.

Scopriamo qualche dettagio in più sulla vita privata e sulla carriera professionale del grande artista Rosario Fiorello.

Rosario Fiorello: biografia, carriera professionale e moglie

Rosario Fiorello è nato a Catania il 16 maggio del 1960. Da ragazzo, consapevole di avere grandi doti di intrattenitore, ha iniziato a limare il suo talento lavorado nei villaggi turistici. Il 1989 rappresenta l’anno di svolta per Fiorello, l’artista siciliano in quel periodo ha iniziato a lavorare in Radio per Radio Deejay ed ha fatto il suo esordio in Tv prendendo parte al programma televisivo musicale Deejay Beach (Italia 1).

Negli anni a seguire Fiorello ha lavorato per le seguenti trasmissioni: DeeJay Television, Una Ruota sul Mare, Karaoke, Festivalbar, Fiorello Show, Buona domenica e tanti altri programmi. Fiorello ha portato avanti anche la sua carriera da conduttore radiofonico lavorando per Rai Radio 2, Rai Radio 1. In questi anni Fiorello l’abbiamo visto in televisione con Edicola Fiore (2016-2017), Viva RaiPlay, Viva Asiago10!. Rosario nel 2020 ha ricoperto il ruolo di Co-conduttore al Festival di Sanremo.

Oltre ad essere un comico, cabarettista e imitatore, Rosario Fiorello è anche un cantante.

Rosario Fiorello è sposato con Susanna Biondo.

Altre curiosità su Rosario Fiorello

Età: 59 anni

Altezza: 1,83

Segno zodiacale: Toro

Conosciamo meglio Susanna Biondo, la moglie del grande Rosario Fiorello

Susanna Biondo è nata il 21 aprile del 1965. Nel 2003 si è sposata con Rosario Fiorello. Dalla storia d’amore tra Rosario e Susanna nel 2006 è venuta al mondo Angelica Fiorello. La Biondo è inoltre mamma di Oliva, figlia avuta da una precedente relazione sentimentale. Susanna e Rosario, ad oggi, formano una bellissima coppia.