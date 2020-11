Chi è Tao Ruspoli? Conosciamo meglio l’ex marito di Olivia Wilde

Tao Ruspoli e Olivia Wilde sono stati sposati dal 2003 al 2011. Se di Olivia si sa tutto o quasi, meno si sa del suo ex marito. Conosciamolo meglio.

Tao Ruspoli

Tao Ruspoli è nato a Bangkok il 7 novembre del 1975, da genitori italo americani. Dopo una laurea in filosofia presso l’Università della California, Tao esordisce alla regia come documentarista nei primi anni 2000 con Just Say Know e incomincia a farsi notare con Flamenco nel 2005.

Ma è con il film Fix di tre anni più tardi che si fa conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a diversi e prestigiosi Festival, dove vince anche molti premi. Il suo ultimo film risale al 2017, dopo anni di silenzio e si intitola Monogamish.

Monogamish

In Monogamish Tao affronta sotto forma di documentario la tematica amorosa e mettendosi integralmente a nudo, raccontando anche della fine della sua storia con Olivia Wilde.

Teo ha definito la separazione con la Wilde come «L’esperienza più traumatica della mia vita». Essere «monogamish», pressappoco monogami, è scegliere una terza via tra coppia aperta e coppia chiusa, ha detto in un’intervista.

Olivia e Tao

Olivia Wilde e Tao Ruspoli si sono sposati il 7 giugno del 2003 a Washington, l’8 febbraio 2011 hanno annunciato al mondo che si stavano separando. Olivia ha chiesto il divorzio alla Corte Superiore della contea di Los Angeles il 3 marzo 2011, per “differenze inconciliabili”.

Il divorzio è stato finalizzato il 29 settembre 2011. La coppia ha poi raggiunto un accordo privato sulla divisione della proprietà. Sul perché della fine della loro storia Tao ha le idee chiare. Queste le sue dichiarazioni dell’epoca.

“Quando l’ho conosciuta, Olivia era solo una ragazza che voleva fare l’attrice: come tante altre. Poi la sua fama è cresciuta, e io mi sentivo sempre più mister Wilde anziché Tao Ruspoli. Hollywood è tremenda: difficile avere matrimoni lunghi. Il nostro è durato 9 anni che dovrebbero valerne 50″.