Chi è Tiziana Baudo? Conosciamo meglio la figlia di Pippo Baudo Pippo Baudo, come molti sapranno, ha una storia di paternità alle spalle un po' complessa; la sua seconda figlia è Tiziana Baudo: ecco chi è, la sua carriera e vita privata

Pippo Baudo è con molta probabilità il più famoso tra i presentatori italiano. L’indiscusso re della televisione italiana, come molti sapranno, ha due figli. La seconda figlia è proprio Tiziana Baudo, la quale, però, per molto tempo è stata figlia unica. Ecco chi è la donna, la sua carriera e la vita privata.

Chi è Tiziana Baudo: età, carriera e vita privata

Tiziana Baudo è figlia di Pippo Baudo e Angela Lippi, la prima moglie del presentatore. Classe 1970, la donna ha sempre avuto l’affetto e l’interesse dei suoi genitori tutto per sé durante l’intera infanzia e adolescenza, dato che si considerava tranquillamente figlia unica della coppia.

Considera i suoi genitori le colonne portanti della sua vita e, per la donna, la famiglia è un tassello importantissimo. Lei stessa è madre di due bellissimi figli gemelli, Nicholas e Nicole, avuti nel 2010 con il marito e presentatore radio Mirko Mengozzi. I due si sono sposati nel 2009 e hanno festeggiato, l’anno scorso, il traguardo dei 10 anni di matrimonio.

Dopo la famiglia, la seconda cosa più importante nella vita per Tiziana Baudo è la sua carriera. La donna, come spesso capita quando si porta un cognome famoso, ha sempre cercato di discostarsi dalla figura del padre nel panorama pubblico, cercando di non essere indicata come “la figlia di..”. Nonostante in passato abbia lavorato come assistente del suo stesso padre, la donna ha sempre cercato di farsi una strada da sola.

Attualmente la ragazza collabora come organizzatrice di eventi per RTL 102.5 da ormai ben 19 anni, considerandolo il suo luogo preferito dopo casa sua. In più, gestisce anche i booking di ospiti per diverse trasmissioni televisive. Un ruolo decisamente creativo dietro le quinte di molti programmi.

In moltissimi, sicuramente, sapranno che, dopo molti anni, Pippo Baudo ha reso pubblico il fatto di essere padre non solo di Tiziana Baudo, ma anche di Alessandro Baudo. L’uomo, avuto da una relazione extraconiugale, ha saputo la verità solo nel 1996, dalla proprio madre. Nonostante questo, il presentatore è stato sempre presente nella vita di Alessandro Baudo, ma sotto la figura di uno zio, fino a quando la verità non è stata svelata.