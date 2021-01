Chi è Valentina Paolillo? Conosciamo meglio l’ex fidanzata di Mario Ermito

Valentina Paolillo e Mario Ermito, concorrente della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip, si sono lasciati dopo un anno di relazione e sei mesi di convivenza.

Lo stesso Ermito si è confidato a tal proposito con Cecilia Capriotti, ammettendo che proprio la convivenza aveva fatto emergere le differenze tra i due, parlando di caratteri inconciliabili. Conosciamo meglio Valentina.

Valentina Paolillo, chi è?

Milanese, classe 1988, Valentina ha una laurea in scenografia alla NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, e si è specializzata in make-up per quel che riguarda il mondo dello spettacolo alla BCM – Beauty Centre of Milan.

Nel corso degli anni Valentina è cresciuta professionalmente, in particolare nel “Trucco Sposa”, diventato una make – up artist stimata e ricercata. Non è un caso se oggi lavora anche per Chanel come make – up artist itinerante.

Valentina e Mario

Nella casa Mario, sempre alla Capriotti, ha raccontato con queste parole il primo incontro con Valentina: – “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune. Lei fa la make – up artist e voleva truccarmi. Tramite amicizie in comune mi ha contatto e mi ha truccato. È scattato subito”.

I due, dopo un iniziale periodo di conoscenza e di un rapporto a distanza hanno deciso di andare a convivere. La coppia aveva suggellato il tutto con un tatuaggio disegnato da entrambi.

Purtroppo la convivenza si sa, a volte, fa emergere in maniera importante le differenze e la coppia dopo qualche mese è scoppiata. Valentina e Mario, hanno comunque mantenuto un buon rapporto.

Prima della rottura

Prima della rottura a causa delle inconciliabili differenze caratteriali, Valentina, aveva dedicato a Mario una bellissima dedica sui social, queste le sue parole: “Hai presente quando ti sembra di conoscere una persona da tutta la vita ? Quando le parole solo superflue e basta solo uno sguardo per avere un’ottima intesa ? Ecco, questo è proprio il nostro caso”.

E ancora: – “Non servono parole, solamente sguardi. Non servono promesse, solamente sorrisi. Sentirsi amati è la cosa più bella che un essere umano possa provare . Ed io sono qui , per amarti fino a quando tu vorrai..”.